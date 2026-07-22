Врач ответила, какая окрошка самая полезная Врач Леденева: наиболее полезно готовить окрошку на кефире

Окрошка на кефире станет наиболее полезным вариантом, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Екатерина Леденева. Она отметила, что этот напиток содержит белок, кальций, витамины группы B и кисломолочные бактерии.

Специалист объяснила, что такая окрошка помогает дольше сохранять чувство сытости и не вызывает резких скачков сахара в крови. Она предупредила, что такой вариант не подойдет людям с непереносимостью лактозы.

Леденева подчеркнула, что натуральный квас живого брожения без большого количества сахара тоже полезен. По ее словам, самым простым и низкокалорийным вариантом станет окрошка на воде.

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