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18 июня 2026 в 13:00

Не только кефир и квас: освежающая заправка для окрошки и холодника — спасение в жару

Фото: D-NEWS.ru
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Летние супы — это идеальный способ разнообразить меню в жару. Однако заправлять их можно не только квасом и кефиром. Рассказываем два варианта заправки — для окрошки и холодника.

Заправка для окрошки на тане: смешайте 200 мл натурального йогурта, 100 мл минеральной воды с газом, сок половины лимона, соль, перец и рубленую зелень (укроп, петрушка).

Заправка для холодника со свеклой: смешайте 200 мл свекольного отвара (после варки свеклы), 100 мл сметаны, 1 ч. л. хрена, соль, перец и уксус по вкусу.

Обе заправки делают супы легкими, освежающими и очень вкусными. Их можно хранить в холодильнике до 2 дней, а перед подачей просто смешать с нарезанными овощами.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить летние супы с этими видами заправок и дала совет: в заправку для холодника добавьте щепотку копченой паприки — она придаст блюду легкий дымный аромат и сделает вкус более насыщенным.

Ранее стало известно, как приготовить холодник на кефире.

Проверено редакцией
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