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07 июня 2026 в 12:30

Если есть свекла, вместо окрошки готовлю холодник: элементарно — все тру на терке и заливаю кефиром

Фото: D-NEWS.ru
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Холодник со свеклой — идеальная альтернатива окрошке. Это блюдо — настоящий витаминный удар: нежная свекла, хрустящие огурцы, яйца и ароматная зелень в кефирной заливке дарят невероятное чувство сытости и прохлады.

Для приготовления вам понадобится: 2 средние вареные свеклы, 3 вареных яйца, 2 свежих огурца, 100 г вареной колбасы (по желанию), пучок укропа и петрушки, 1 литр кефира, 200 мл холодной кипяченой воды, соль, сахар по вкусу.

Рецепт: свеклу, яйца, огурцы и колбасу натрите на крупной терке или нарежьте мелкой соломкой. Зелень мелко порубите. В большой миске смешайте все ингредиенты, добавьте соль и сахар. Залейте кефиром и холодной водой, хорошо перемешайте. Уберите в холодильник минимум на 30 минут для настаивания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить холодник. Он удивил своей простотой, освежающим вкусом и ярким цветом. Для пикантности в блюдо также можно добавить 1 ст. л. горчицы — она придаст легкую остроту.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Бархат» из запеченной свеклы.

Проверено редакцией
Общество
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обеды
свекла
Дарья Иванова
Д. Иванова
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