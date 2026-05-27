27 мая 2026 в 18:45

Салат «Бархат» из запеченной свеклы: просто натираю все на терке и подаю к ужину

Салат из запеченной свеклы — это простое, но вкусное блюдо. В паре с солоноватым сыром, пряным чесноком, рубленой зеленью и орехом создается идеальный баланс: сладкое, соленое, пикантное и свежее — все в одной тарелке.

Ингредиенты

Вам понадобится: 2 свеклы, 150 г адыгейского сыра, 50 г грецких орехов, 2 зубчика чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка), майонез, соль.

Как приготовить

Свеклу заверните в фольгу и запекайте в разогретой до 190°C духовке 50-60 минут до мягкости. Остудите, очистите и натрите на крупной терке. Адыгейский сыр натрите на крупной терке. Орехи измельчите ножом или в блендере. Чеснок выдавите, зелень мелко порубите. Все перемешайте с майонезом. При необходимости посолите.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела попробовать приготовить салат «Бархат» и рекомендовала не игнорировать тот факт, что свекла используется запеченной. В отличие от вареной она сохраняет максимум сладости и природного сахара, становится нежной.

Проверено редакцией
Россиянам рассказали, от чего на самом деле зависит прогноз при раке
рецепты
салаты
свекла
Дарья Иванова
