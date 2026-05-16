Закуска из печеного перца: 15 минут в духовке, немного зелени, чеснока — и можно подавать к столу

Закуска-салат из печеного перца — это яркое, ароматное блюдо, которое отлично дополнит обед или ужин.

Сладкий болгарский перец, запеченный в духовке до мягкости, становится нежным и приобретает легкий дымный привкус. В сочетании с чесноком, свежей зеленью и пряным маринадом он превращается в настоящее лакомство.

Для приготовления понадобится: 4–5 болгарских перцев (лучше красных или желтых), 3 зубчика чеснока, пучок зелени (петрушка, укроп), 3 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. уксуса (9%), соль, перец.

Рецепт: перцы разрежьте пополам, удалите семена. Выложите на противень срезом вниз. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до мягкости. Сложите горячие перцы в миску, накройте пакетом и оставьте на 10 минут — так шкурка легко снимется.

Очистите перец от кожицы, нарежьте соломкой. Чеснок выдавите, зелень мелко порубите. Смешайте перец, чеснок, зелень, масло, уксус, соль и перец. Подавайте сразу или охлажденным.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела попробовать этот салатик. По ее мнению, для большего вкуса перцы лучше запекать целиком, там все соки останутся внутри овоща.

