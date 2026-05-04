И грибов не надо: маринованные баклажаны — добавляю укроп, чеснок и можно есть через 30 минут

Баклажаны, маринованные под грибы, — это быстрая и вкусная закуска, которая поразит вас своим сходством с лесными грибами.

Благодаря чесноку, укропу и ароматному маринаду, баклажаны становятся упругими, сочными и невероятно ароматными. Они маринуются всего 30 минут, а исчезают со стола еще быстрее.

Для приготовления понадобится: 2 баклажана, луковица, 3 зубчика чеснока, пучок укропа, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. уксуса (9%), 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, черный перец.

Рецепт: баклажаны нарежьте кубиками 2-3 см. Отварите в кипящей подсоленной воде 3-4 минуты, откиньте на дуршлаг. Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите, укроп мелко порубите. В миске смешайте баклажаны, лук, чеснок, укроп. Добавьте масло, уксус, сахар, соль и перец. Тщательно перемешайте. Оставьте мариноваться при комнатной температуре на 30 минут. Подавайте охлажденными.

