04 мая 2026 в 14:28

И грибов не надо: маринованные баклажаны — добавляю укроп, чеснок и можно есть через 30 минут

Фото: D-NEWS.ru
Баклажаны, маринованные под грибы, — это быстрая и вкусная закуска, которая поразит вас своим сходством с лесными грибами.

Благодаря чесноку, укропу и ароматному маринаду, баклажаны становятся упругими, сочными и невероятно ароматными. Они маринуются всего 30 минут, а исчезают со стола еще быстрее.

Для приготовления понадобится: 2 баклажана, луковица, 3 зубчика чеснока, пучок укропа, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. уксуса (9%), 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, черный перец.

Рецепт: баклажаны нарежьте кубиками 2-3 см. Отварите в кипящей подсоленной воде 3-4 минуты, откиньте на дуршлаг. Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите, укроп мелко порубите. В миске смешайте баклажаны, лук, чеснок, укроп. Добавьте масло, уксус, сахар, соль и перец. Тщательно перемешайте. Оставьте мариноваться при комнатной температуре на 30 минут. Подавайте охлажденными.

Ранее стало известно, как приготовить маринованные яйца.

Проверено редакцией
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Все делают манты и штрули, я нашла рулеты по-швабски — с мясом, черносливом и пряностями
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
Тушу баклажаны с кинзой, добавляю чеснок и гранатовый сок — через 20 минут салат «Кутаиси» готов к мясу, к вину и к хорошей компании
рецепты
баклажаны
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
