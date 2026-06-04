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04 июня 2026 в 18:28

Рулетики из баклажанов: пара овощей и пачка фарша — 20 минут на сковороде, и можно подавать на ужин

Фото: D-NEWS.ru
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Рулетики из баклажанов с фаршем — это полноценный, сытный и невероятно ароматный ужин, который непременно станет вашим коронным блюдом. Рулетики выглядят очень эффектно, поэтому их можно смело готовить для гостей.

Для приготовления понадобится: 2-3 баклажана, 400 г мясного фарша, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, пучок петрушки, 2 столовые ложки томатной пасты, 200 мл воды, соль, перец, паприка.

Рецепт: баклажаны нарежьте вдоль тонкими слайсами, посолите, оставьте на 15 минут, обсушите. Обжарьте слайсы на сковороде с двух сторон до мягкости или запеките в духовке. Лук мелко нарежьте, обжарьте, смешайте с сырым фаршем, рубленой петрушкой, солью, перцем и паприкой.

На каждый слайс баклажана выложите ложку фарша, сверните рулетиком. Выложите рулетики в сковороду. Смешайте томатную пасту с водой и выдавленным чесноком, залейте рулетики. Тушите на медленном огне 20 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова после приготовления рулетиков отметила, что они — прекрасная альтернатива голубцам или фаршированным перцам. А чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в томатный соус ложку сметаны или сливок — это сделает его более нежным и бархатистым.

Ранее стало известно, как приготовить бочонки из кабачков и фарша.

Проверено редакцией
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