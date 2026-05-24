Бочонки из кабачков: пачка фарша, два цукини, 40 минут — и на столе у вас сытный ужин

Кабачковые бочонки — это гениальная альтернатива голубцам и фаршированным перцам. В отличие от капризных капустных листьев, которые рвутся и требуют варки, кабачок легко превращается в идеальную «тару» для начинки.
Для приготовления вам понадобится: 2–3 молодых кабачка, 400 г мясного фарша, 0,5 стакана риса, 1 луковица, 1 морковь, 2 помидора, соль, перец, паприка, растительное масло.
Рецепт: кабачки нарежьте поперек на бочонки высотой 5–6 см. Вычистите серединку ложкой, оставив дно. Рис отварите до полуготовности, смешайте с фаршем, солью и специями. Наполните бочонки фаршем.
Лук и морковь нарежьте, обжарьте на сковороде, добавьте нарезанный помидор, тушите 5 минут. Выложите овощную подливу в форму для запекания. Сверху поставьте бочонки. Залейте немного воды (0,5 стакана). Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 40 минут.
Личный опыт
Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить бочонки из кабачков и для любителей хрустящей корочки рекомендовала их перед запеканием посыпать сыром. А в остальном — все идеально.
