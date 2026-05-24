Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 16:30

Бочонки из кабачков: пачка фарша, два цукини, 40 минут — и на столе у вас сытный ужин

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кабачковые бочонки — это гениальная альтернатива голубцам и фаршированным перцам. В отличие от капризных капустных листьев, которые рвутся и требуют варки, кабачок легко превращается в идеальную «тару» для начинки.

Для приготовления вам понадобится: 2–3 молодых кабачка, 400 г мясного фарша, 0,5 стакана риса, 1 луковица, 1 морковь, 2 помидора, соль, перец, паприка, растительное масло.

Рецепт: кабачки нарежьте поперек на бочонки высотой 5–6 см. Вычистите серединку ложкой, оставив дно. Рис отварите до полуготовности, смешайте с фаршем, солью и специями. Наполните бочонки фаршем.

Лук и морковь нарежьте, обжарьте на сковороде, добавьте нарезанный помидор, тушите 5 минут. Выложите овощную подливу в форму для запекания. Сверху поставьте бочонки. Залейте немного воды (0,5 стакана). Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 40 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить бочонки из кабачков и для любителей хрустящей корочки рекомендовала их перед запеканием посыпать сыром. А в остальном — все идеально.

Ранее стало известно, как приготовить фриттату из вчерашнего риса и яиц.

Проверено редакцией
Читайте также
Россиянам рассказали, о чем нужно молиться святым Кириллу и Мефодию
Общество
Россиянам рассказали, о чем нужно молиться святым Кириллу и Мефодию
ИИ проанализировал маршрут Усольцевых и выявил критическую ошибку
Общество
ИИ проанализировал маршрут Усольцевых и выявил критическую ошибку
Лепешки «Зеленушки» на кефире с сыром и зеленью: хрустящие, ароматные и очень вкусные — идеальны к ужину
Общество
Лепешки «Зеленушки» на кефире с сыром и зеленью: хрустящие, ароматные и очень вкусные — идеальны к ужину
Кабачки по-французски — заменят и мясо, и гарнир на ужин: просто режу и запекаю, а такая вкуснота
Общество
Кабачки по-французски — заменят и мясо, и гарнир на ужин: просто режу и запекаю, а такая вкуснота
Тайна идеального азу: 3 секрета самого сочного мяса по-татарски
Семья и жизнь
Тайна идеального азу: 3 секрета самого сочного мяса по-татарски
Общество
рецепты
ужины
кабачки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подстреленного уличного музыканта выходили сотрудники Мариинского театра
Счета в РФ, отказ от общения с внучкой, смерть двойника: как живет Пугачева
«Все сходит с рук»: наглой выходке Зеленского нашли объяснение
Удар «Орешником», в Киеве взмолились о мире: новости СВО к вечеру 24 мая
Стало известно, какие продукты Россия стала меньше закупать у стран ЕС
Назван предполагаемый виновник ДТП с участием Прудникова
Число пострадавших при ударе по Старобельску детей вновь возросло
Пенсионерка насмерть подавилась шашлыком
Пострадавшего в Старобельске доставили в Москву в тяжелом состоянии
Россия осудила теракт на железной дороге в Пакистане
Лантратова встретилась с Пасечником в больнице в ЛНР
Иностранная пресса увидела живых свидетелей удара ВСУ по Старобельску
«Стекла в руках»: в МЧС рассказали, что пережили дети в Старобельске
Греческий журналист назвал атаку в ЛНР попыткой уничтожения русского языка
В Иране назвали число судов, прошедших через Ормузский пролив за сутки
Назван способ решить проблему дефицита кадров в российской экономике
Тела погибших в Старобельске детей отвезут в их родные муниципалитеты
«Ты слышишь крики ребенка»: в МЧС ужаснулись цинизму ВСУ в Старобельске
Известный футболист попал в ДТП в Москве
Полиция задержала петербургского Отелло с кислотой и ножом
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.