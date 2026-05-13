День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 08:05

Заливаю вчерашний рис яйцами и накрываю крышкой — через 15 минут подаю сытную фриттату

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рисовая фриттата с хрустящей корочкой — это гениальный способ превратить остатки вчерашнего ужина в сытный завтрак.

Рис, залитый яично-сметанной смесью с помидорами и зеленью, обжаривается до золотистой корочки, получается нежным внутри и хрустящим снаружи.

Для приготовления понадобится: 2 стакана отварного риса, 2 яйца, 2 ст. л. сметаны, 1 помидор, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, растительное масло.

Рецепт: помидор нарежьте мелкими кубиками, зелень мелко порубите. В миске смешайте яйца, сметану, помидоры, зелень, соль и перец. На разогретую сковороду с маслом выложите рис ровным слоем. Залейте рис яично-овощной смесью. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне 5–7 минут, пока низ не подрумянится. Аккуратно переверните лепешку и жарьте с другой стороны без крышки еще 3–4 минуты до золотистой корочки. Подавайте горячей.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела опробовать этот рецепт рисовой лепешки. Оказалось, что фриттата вкусна даже в холодном виде и по вкусу напоминает пирог с рисом.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные блины без молока.

Проверено редакцией
Читайте также
Стало известно, какую сторону выбирают суды после резонансного дела Долиной
Общество
Стало известно, какую сторону выбирают суды после резонансного дела Долиной
Все о биометрии: как работает, возможность взлома, надежность, ошибки
Россия
Все о биометрии: как работает, возможность взлома, надежность, ошибки
Мидии обходил стороной, пока не приготовил их так — теперь готов скупать мешками: секрет в нежной заливке
Общество
Мидии обходил стороной, пока не приготовил их так — теперь готов скупать мешками: секрет в нежной заливке
Беру капусту, курицу и бекон — леплю бомбочки в духовку на 25 минут: голубцы не нужны, сочнее и ароматнее
Общество
Беру капусту, курицу и бекон — леплю бомбочки в духовку на 25 минут: голубцы не нужны, сочнее и ароматнее
Шинкую капусту и смешиваю с плавлеными сырками — через 5 минут на столе салат «Хрустик»: дешево и вкусно
Общество
Шинкую капусту и смешиваю с плавлеными сырками — через 5 минут на столе салат «Хрустик»: дешево и вкусно
Общество
рецепты
ужины
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
Заливаю вчерашний рис яйцами и накрываю крышкой — через 15 минут подаю сытную фриттату Рисовая фриттата с хрустящей корочкой — это гениальный способ превратить остатки вчерашнего ужина в сытный завтрак.
2 стакана отварного риса
2 яйца
2 ст. л. сметаны
1 помидор
пучок зелени (укроп, петрушка)
соль, перец
растительное масло
>
Помидор нарежьте мелкими кубиками, зелень мелко порубите. В миске смешайте яйца, сметану, помидоры, зелень, соль и перец.
На разогретой сковороде с маслом выложите рис ровным слоем. Залейте рис яично-овощной смесью. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне 5-7 минут, пока низ не подрумянится.
Аккуратно переверните лепешку и жарьте с другой стороны без крышки еще 3-4 минуты до золотистой корочки. Подавайте горячей.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трех лидеров «Правого сектора» повторно объявили в розыск
ВСУ попытались атаковать Москву с помощью БПЛА
Военэксперт раскрыл, в чем Россия опережает все остальные страны
Обломки БПЛА обнаружили вблизи коммерческого объекта в Ростовской области
«Мир — лучшая магия»: Дмитриев дал Ермаку совет, к какой гадалке идти
Адвокат раскрыл, как оспорить увольнение за использование ИИ
Силуанов раскрыл, в чем Россия обходит страны «Большой двадцатки»
Восемь самолетов не смогли сесть в Домодедово и Внуково из-за ограничений
Прорыв РЭБ под Ореховом, ВСУ потеряли «Юпитер»: новости СВО к утру 13 мая
Названа причина пожара на Вернисажной улице в Москве
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 мая: инфографика
Стало известно, какую сторону выбирают суды после резонансного дела Долиной
Мирошник раскрыл, на что может повлиять скандал вокруг Ермака
Врач ответил, какие продукты повысят уровень ферритина
Госсекретарь США внезапно выбрал для поездки в Китай «стиль Мадуро»
Силуанов обозначил факторы финансовой стабильности России
Почти 300 украинских беспилотников попытались атаковать российские регионы
Додик рассказал, как Путин дал надежду всему человечеству
На Сахалине вынесли приговор россиянину за помощь спецслужбе Украины
Названы причины, почему в России лучше не строить дороги из цемента
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.