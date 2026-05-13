Заливаю вчерашний рис яйцами и накрываю крышкой — через 15 минут подаю сытную фриттату

Рисовая фриттата с хрустящей корочкой — это гениальный способ превратить остатки вчерашнего ужина в сытный завтрак.

Рис, залитый яично-сметанной смесью с помидорами и зеленью, обжаривается до золотистой корочки, получается нежным внутри и хрустящим снаружи.

Для приготовления понадобится: 2 стакана отварного риса, 2 яйца, 2 ст. л. сметаны, 1 помидор, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, растительное масло.

Рецепт: помидор нарежьте мелкими кубиками, зелень мелко порубите. В миске смешайте яйца, сметану, помидоры, зелень, соль и перец. На разогретую сковороду с маслом выложите рис ровным слоем. Залейте рис яично-овощной смесью. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне 5–7 минут, пока низ не подрумянится. Аккуратно переверните лепешку и жарьте с другой стороны без крышки еще 3–4 минуты до золотистой корочки. Подавайте горячей.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела опробовать этот рецепт рисовой лепешки. Оказалось, что фриттата вкусна даже в холодном виде и по вкусу напоминает пирог с рисом.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные блины без молока.