Лавров раскрыл, кто больше всех пострадает от кризиса в Ормузском проливе

Европа больше всех пострадает от кризиса в Ормузском проливе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India. По словам министра, бюджеты стран ЕС будут еще обременены и этим в дополнение к сотням миллиардов евро, отправленным в виде помощи Украине.

Европа будет наиболее пострадавшей от кризиса в Ормузском проливе. Не говоря уже о том, что запрет закупать российские газ и нефть означает переключение на закупки американского сжиженного природного газа, который неизмеримо дороже, — отметил он.

Ранее Лавров обвинил Запад в задействовании нечистоплотных методов эксплуатации, чтобы заставить разные страны не покупать российскую нефть. По словам министра, так он хочет заставить всех покупать дорогие нефть и СПГ в США. Как объяснил Лавров, западные страны стремятся править миром через контроль мировой энергетики.

Также сообщалось, что новое правительство Венгрии не собирается отказываться от контрактов с Россией по поставкам нефти и газа. Уточнялось, что Будапешт будет диверсифицировать источники получения ресурсов, а также маршруты поставок.