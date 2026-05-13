«Забрать под себя»: Лавров раскрыл газовый план США против России в Европе

США хотят получить контроль над транзитным газопроводом через Украину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT India. По его словам, Вашингтон заинтересован в контроле энергетических потоков из России в Европу.

Они хотят забрать у Украины транзитный газопровод из России в Европу, чтобы контролировать и эти потоки, — отметил министр.

Министр подчеркнул, что США стремятся «забрать под себя все мало-мальски значимые энергетические маршруты». Он назвал намерения американской стороны очевидными.

Ранее Лавров заявил, что Запад использует неоколониальные методы, оказывая давление на всех, кто покупает российскую нефть. По его словам, это нечестная игра. Глава МИД подчеркнул, что западные страны используют методы эксплуатации других стран.

Между тем стало известно, что новое правительство Венгрии не собирается отказываться от контрактов с Россией по поставкам нефти и газа. Как заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики Иштван Капитань, Будапешт будет диверсифицировать источники получения ресурсов, а также маршруты поставок.