13 мая 2026 в 09:35

«Кто ей это поручал»: Захарова жестко поставила Каллас на место

Захарова: Каллас высказывает скандальные заявления вне мандата

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава евродипломатии Кая Каллас, которая ранее уже отметилась рядом скандальных заявлений о России, озвучивает чужие идеи, находящиеся вне ее мандата, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Непонятно, кто ей их диктует, подчеркнула дипломат.

Очевидно, что кто-то что-то там такое ей пишет, кто-то ее куда-то направляет, это понятно. Только никто не может понять, кто ей это поручал. А знаете, почему они это не могут понять? Потому что вот эти заявления, которые она делает, находятся вне ее мандата. Она не имеет права вот такие вещи заявлять, — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что в Европейском союзе все больше людей задаются вопросами, кто такая Каллас, и от чьего лица она на самом деле говорит. Дипломат провела параллель с «Маппет-шоу», где веселые персонажи вроде поросят и лягушат произносят слова, открывая рот. По словам дипломата, дети взрослеют и начинают понимать, что на самом деле это не веселый лягушонок Кермит говорит, а сидящий внутри актер, который и придумал этого персонажа.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз подверг резкой критике Каллас, которая до этого заявила об усилении российского влияния в Европе и призвала проявлять бдительность из-за участия россиян в спортивных соревнованиях и Венецианском биеннале. Он также назвал политика мошенницей и лгуньей.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

