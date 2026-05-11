«Тупица Каллас»: в Европе осадили главу евродипломатии после слов о России Журналист Боуз раскритиковал Каллас, испугавшуюся роста влияния России

Ирландский журналист Чей Боуз подверг резкой критике в соцсети X главу европейской дипломатии Каю Каллас, которая до этого заявила об усилении российского влияния в Европе и призвала проявлять бдительность из-за участия россиян в спортивных соревнованиях и Венецианском биеннале. Он также назвал политика мошенницей и лгуньей.

Разве тупица Каллас не беспокоилась о «влиянии Москвы», когда росла в большой советской государственной квартире? — задался он вопросом.

Журналист напомнил, что чиновница вела привилегированный образ жизни благодаря своему отцу Сийму Калласу. Известно, что он занимал высокие должности в Эстонской ССР.

Ранее итальянский журналист Томас Фази заявил, что назначение Каллас на пост главы евродипломатии ЕС было продиктовано не ее личными качествами, а исключительно стремлением определенных сил затянуть конфликт с Россией. Фази выступил с резкой критикой в ее адрес после того, как она негативно высказалась о кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на роль переговорщика с Россией.