Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 14:19

«Почувствовали запах»: Боуз вывел Киев на чистую воду после удара по ЛНР

Ирландский журналист Боуз назвал массовым убийством удар по Старобельску

Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР Фото: Евгений Биятов /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Удар ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР — это массовое убийство, заявил РИА Новости ирландский журналист Чей Боуз. Он также обратил внимание, что вокруг российского города нет никаких военных объектов.

Мы могли видеть фото и видео и смотреть новости, но в итоге приехали и увидели сами, почувствовали этот запах <…>. Это было преднамеренное массовое убийство, — констатировал журналист.

Ранее Боуз обратил внимание, что удар по колледжу в ЛНР был точным и преднамеренным. Посетив место трагедии, журналист рассказал, что западные СМИ и представители в ООН пытаются представить произошедшее как случайность.

До этого командир отделения 64-й пожарной части Сергей Звягинцев сообщил, что пожарные до последнего пытались найти и спасти выживших после удара ВСУ по колледжу в Старобельске, несмотря на то, что им мешали. Он рассказал, что лично достал из-под завалов троих детей, находившихся на пятом этаже.

В ЛНР объявили двухдневный траур 24 и 25 мая после гибели десятков человек при ударе по колледжу в Старобельске. Глава республики Леонид Пасечник назвал действия ВСУ варварством.

Мир
ЛНР
Старобельск
Чей Боуз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский рассказал, кому первым позвонил после удара по Киеву
«Внутренности горят»: экстрасенс о состоянии Зеленского после «Орешника»
Погибших при атаке в Старобельске студенток похоронят в подвенечных платьях
Карицкая показала памятник Паше Технику
«Это ужасно»: итальянский журналист описал последствия атаки в ЛНР
«Все скорбят»: жертва атаки ВСУ по колледжу в ЛНР планировала свадьбу
«Стереть Украину с карты мира»: в Госдуме напомнили о возможностях России
Мотор на СВО, смерть мужа, уход из кино: как живет актриса Анна Фроловцева
Поезд с военнослужащими в Пакистане был атакован заминированным автомобилем
Стало известно, куда исчез сценарист первой части фильма «Любовь-морковь»
Названа одна из версий пропажи стримера Ивана Insider
В ГД ответили, заставит ли Зеленского пойти на мир удар по ВПК Украины
В Конго обостряется ситуация с вирусом Эбола
Пункт украинских дроноводов на границе взлетел на воздух
«Отселят 76 человек»: украинские дроны ударили по железной дороге
«Старобельская расправа» войдет в обвинительное заключение против Киева
«Ужасно, страшно»: журналист из КНР посетил Старобельск
Пашинян назвал срок, когда в Армении будет введен безвизовый режим с ЕС
Стало известно, куда направят пострадавших при ударе в Старобельске
Минздрав РФ рассказал о состоянии раненных при атаке ВСУ в Старобельске
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.