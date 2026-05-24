«Почувствовали запах»: Боуз вывел Киев на чистую воду после удара по ЛНР

Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР

«Почувствовали запах»: Боуз вывел Киев на чистую воду после удара по ЛНР Ирландский журналист Боуз назвал массовым убийством удар по Старобельску

Удар ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР — это массовое убийство, заявил РИА Новости ирландский журналист Чей Боуз. Он также обратил внимание, что вокруг российского города нет никаких военных объектов.

Мы могли видеть фото и видео и смотреть новости, но в итоге приехали и увидели сами, почувствовали этот запах <…>. Это было преднамеренное массовое убийство, — констатировал журналист.

Ранее Боуз обратил внимание, что удар по колледжу в ЛНР был точным и преднамеренным. Посетив место трагедии, журналист рассказал, что западные СМИ и представители в ООН пытаются представить произошедшее как случайность.

До этого командир отделения 64-й пожарной части Сергей Звягинцев сообщил, что пожарные до последнего пытались найти и спасти выживших после удара ВСУ по колледжу в Старобельске, несмотря на то, что им мешали. Он рассказал, что лично достал из-под завалов троих детей, находившихся на пятом этаже.

В ЛНР объявили двухдневный траур 24 и 25 мая после гибели десятков человек при ударе по колледжу в Старобельске. Глава республики Леонид Пасечник назвал действия ВСУ варварством.