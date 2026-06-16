«Будет пропасть»: Хряпа высказался об изоляции российского баскетбола

Российским баскетболистам придется становиться сильнее по ходу возвращения на мировую арену, заявил «Чемпионату» бронзовый призер Олимпиады-2012 Виктор Хряпа. Он отметил, что РФ всегда славилась своими хорошими спортсменами.

Тяжело сказать, какая будет пропасть. Непонятно, чем мерить. То, что она будет — факт. Скажется отсутствие международной практики. Думаю, что наши способные ребята быстро адаптируются. Россия всегда славилась хорошими спортсменами, в том числе баскетболистами. Будут приобретать опыт и становиться сильнее по ходу дела. Жалко, конечно, потерянного времени, но такие реалии, — сказал Хряпа.

Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что сильнейшие команды Единой лиги ВТБ по-прежнему способны конкурировать в Евролиге. Он отметил, что хотел бы видеть больше игрового времени на паркете у молодых российских игроков.

До этого президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что в стране был бум интереса к баскетболу после победы в Евролиге 2006 года. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в выигравшей чемпионат Европы сборной России в 2007-м было четыре игрока армейцев.