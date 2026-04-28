Ватутин раскрыл, как победа ЦСКА в Евролиге повлияла на успех россиян на ЧЕ Ватутин: в России был бум интереса к баскетболу после победы ЦСКА в Евролиге

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что в стране был бум интереса к баскетболу после победы в Евролиге 2006 года. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в выигравшей чемпионат Европы сборной России в 2007 году было четыре игрока армейцев.

На посещаемости это сильно не сказалось, но был бум интереса. Среди чемпионов Европы-2007 были армейцы Джей Ар Холден, Алексей Саврасенко, Антон Понкрашов и Захар Пашутин. Важно понимать, что в той команде на ведущих ролях были Андрей Кириленко и Виктор Хряпа. Выделять кого-то, кроме Кириленко, неправильно — это был полностью его турнир и он заслуженно стал MVP (самым ценным игроком. — NEWS.ru) Евробаскета, — сказал Ватутин.

В этом году исполняется 20 лет с момента первой победы ЦСКА в баскетбольной Евролиге. В 2006-м армейцы заявили о себе на весь мир, выиграв «Финал четырех» в Праге. В решающей встрече ЦСКА победил израильский «Маккаби» со счетом 73:69. Той чемпионской командой руководил итальянский специалист Этторе Мессина.

Ранее Ватутин назвал грека Теодороса Папалукаса и россиянина Никиту Курбанова ключевыми игроками команды 2006 года, которая выиграла Евролигу. В беседе с NEWS.ru он отметил, что изначально Папалукас был приобретен для того, чтобы другому звездному баскетболисту Никосу Хацивретасу было «не скучно в Москве».