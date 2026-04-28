Президент ЦСКА назвал ключевых баскетболистов чемпионской команды 2006 года

Президент ЦСКА Андрей Ватутин назвал грека Теодороса Папалукаса и россиянина Никиту Курбанова ключевыми игроками команды 2006 года, которая выиграла Евролигу. В беседе с NEWS.ru он отметил, что изначально Папалукас был приобретен для того, чтобы другому звездному баскетболисту Никосу Хацивретасу было «не скучно в Москве».

Сложно кого-то выделять в такой шикарной команде. Назову Никиту Курбанова, который в 19-летнем возрасте вышел и помог команде в полуфинале и остается ее символом по сей день, сыграв больше 800 матчей за ЦСКА. Теодороса Папалукаса, которого брали в 2002-м «довеском» к Никосу Хацивретасу, чтобы звездному на тот момент защитнику было не скучно в Москве, а в 2006-м «Папас» стал MVP (самым ценным игроком. — NEWS.ru) «Финала четырех», — сказал Ватутин.

В этом году исполняется 20 лет с момента первой победы ЦСКА в баскетбольной Евролиге. В 2006-м армейцы заявили о себе на весь мир, выиграв «Финал четырех» в Праге. В решающей встрече ЦСКА победил израильский «Маккаби» со счетом 73:69. Той чемпионской командой руководил итальянский специалист Этторе Мессина.

Ранее Ватутин назвал блокшот и бросок сверху центрового Алексея Саврасенко самыми памятными моментами победного финала Евролиги-2006 против израильского «Маккаби». По его словам, баскетболист нечасто «вколачивал мощные данки».