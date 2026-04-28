Президент ЦСКА назвал ключевых баскетболистов чемпионской команды 2006 года

Ватутин назвал Папалукаса и Курбанова ключевыми игроками ЦСКА в 2006 году

Никита Курбанов Никита Курбанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент ЦСКА Андрей Ватутин назвал грека Теодороса Папалукаса и россиянина Никиту Курбанова ключевыми игроками команды 2006 года, которая выиграла Евролигу. В беседе с NEWS.ru он отметил, что изначально Папалукас был приобретен для того, чтобы другому звездному баскетболисту Никосу Хацивретасу было «не скучно в Москве».

Сложно кого-то выделять в такой шикарной команде. Назову Никиту Курбанова, который в 19-летнем возрасте вышел и помог команде в полуфинале и остается ее символом по сей день, сыграв больше 800 матчей за ЦСКА. Теодороса Папалукаса, которого брали в 2002-м «довеском» к Никосу Хацивретасу, чтобы звездному на тот момент защитнику было не скучно в Москве, а в 2006-м «Папас» стал MVP (самым ценным игроком. — NEWS.ru) «Финала четырех», — сказал Ватутин.

В этом году исполняется 20 лет с момента первой победы ЦСКА в баскетбольной Евролиге. В 2006-м армейцы заявили о себе на весь мир, выиграв «Финал четырех» в Праге. В решающей встрече ЦСКА победил израильский «Маккаби» со счетом 73:69. Той чемпионской командой руководил итальянский специалист Этторе Мессина.

Ранее Ватутин назвал блокшот и бросок сверху центрового Алексея Саврасенко самыми памятными моментами победного финала Евролиги-2006 против израильского «Маккаби». По его словам, баскетболист нечасто «вколачивал мощные данки».

Спорт
баскетбол
ЦСКА
Евролига
Виктор Байбаков
Виктор Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа причина смерти народного артиста России Ляпидевского
Зеленский объявил Нетаньяху зерновую войну: как его накажут Израиль с США
Возросло число погибших при сходе лавины на руднике в Бурятии
Путин назвал одно из главных испытаний для системы здравоохранения России
Путин защитил Голикову от московской непогоды
Историка Бутягина спасли от Украины: за что хотели судить, как помог Трамп?
Музыкальный критик ответил, кто из детей звезд обладает талантом
Политолог раскрыл, как Киев может сорвать поставки зерна из РФ в Израиль
Роботы вместо солдат, «дырявая» ПВО Киева: новости СВО на вечер 28 апреля
Украинская НПО признана нежелательной в РФ за антироссийскую деятельность
Парад Победы в Москве на 9 Мая: состоится или нет, пустят ли Фицо
Суд огласил приговор главе букмекерской фирмы «Мелбет»
Умер народный артист России Роберт Ляпидевский
Четыре беспилотника попытались атаковать город-спутник ЗАЭС
Путин оценил работу сотрудников скорой помощи в условиях СВО
Нефтяной магнат из Югры накачивал экстремистов оружием на миллионы рублей
«Работает безотлагательно и бесплатно»: Путин о скорой помощи в России
«Реликты фашизма»: сенатор о запрете русских имен и фамилий в Латвии
Российский актер рассказал о возможности попасть в голливудское кино
В Молдавии раскрыли возможную причину минирования Украиной границы с ПМР
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

