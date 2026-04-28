Ватутин назвал самый памятный момент триумфального финала Евролиги-2006

Президент ЦСКА Андрей Ватутин в беседе с NEWS.ru назвал блокшот и бросок сверху центрового Алексея Саврасенко самым памятным моментом победного финала Евролиги-2006 против израильского «Маккаби». По его словам, баскетболист нечасто «вколачивал мощные данки».

Самый памятный момент — то, как мы оправились от рывка «Маккаби» 8:0 на старте матча. То, как Алексей Саврасенко поставил блок-шот, убежал в быстрый отрыв и, к удивлению многих, вколотил мощный данк. Леша не часто забивал сверху, — сказал Ватутин.

В этом году исполняется 20 лет с момента первой победы ЦСКА в баскетбольной Евролиге. В 2006-м армейцы заявили о себе на весь мир, выиграв «Финал четырех» в Праге. В решающей встрече ЦСКА победил израильский «Маккаби» со счетом 73:69. Той чемпионской командой руководил итальянский специалист Этторе Мессина.

Ранее Ватутин заявил, что выиграть Евролигу в 2006 году удалось за счет потрясающего настроя. По его словам, класс той команды был очень высок. Ватутин отметил, что потерпевшие поражение в Москве баскетболисты хотели реабилитироваться.