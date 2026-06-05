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05 июня 2026 в 16:48

«Не затеряются»: Кириленко об уровне сильнейших клубов Единой лиги ВТБ

Кириленко: лучшие клубы Единой лиги ВТБ способны конкурировать в Евролиге

Президент федерации баскетбола России Андрей Кириленко на Всероссийском спортивном диктанте в Национальном центре «Россия» в Москве. Просветительская акция проводилась впервые и была направлена на популяризацию спорта и активного образа жизни, 2005 год Президент федерации баскетбола России Андрей Кириленко на Всероссийском спортивном диктанте в Национальном центре «Россия» в Москве. Просветительская акция проводилась впервые и была направлена на популяризацию спорта и активного образа жизни, 2005 год Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Сильнейшие команды Единой лиги ВТБ по-прежнему способны конкурировать в Евролиге, заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в беседе с «Чемпионатом». Он отметил, что хотел бы видеть больше игрового времени на паркете у молодых российских игроков.

Лига до сих пор показывает сильный уровень, команды играют на достойном уровне, сопоставимом с Евролигой и Еврокубком. Если любой клуб из топ-4 поставить в Евролигу, то он точно не затеряется. Не вижу проблем. Единственное, я бы хотел, чтобы молодым парням давали чуть больше шансов проявить себя, — сказал Кириленко.

Ранее он назвал Алексея Шведа лучшим баскетболистом страны за последние 15 лет. Кириленко отметил, что из-за возраста в большей степени все зависит от текущей формы игрока.

До этого американский защитник УНИКСа Пэрис Ли в ходе общения с корреспондентом NEWS.ru заявил, что ему нравится в Единой лиге ВТБ. Спортсмен признался, что действительно наслаждается игрой в России. Ли отметил, что играет свободно, поскольку тренер верит в него.

Спорт
баскетбол
Единая лига ВТБ
Андрей Кириленко
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