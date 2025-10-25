Баскетболист УНИКСа рассказал, нравится ли ему в лиге ВТБ

Ливио Жан-Шарль (ЦСКА), Иван Ухов (ЦСКА) и Пэрис Ли (УНИКС) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Москве

Баскетболист УНИКСа рассказал, нравится ли ему в лиге ВТБ Защитник УНИКСа Пэрис Ли признался, что наслаждается игрой в России

Американский защитник Пэрис Ли, комментируя карьеру в казанском клубе УНИКС, заявил, что ему нравится в лиге ВТБ. Спортсмен в ходе общения с корреспондентом NEWS.ru признался, что действительно наслаждается игрой в России.

В УНИКСе я наслаждаюсь тем, что тренер верит в меня. Я могу показывать то, что умею, играю свободно, делаю то, что получается. Поэтому я сильно наслаждаюсь игрой в России, — отметил он.

В прошедшем сезоне Евролиги Пэрис Ли был стартовым разыгрывающим французского клуба, набирая в среднем 8,3 очка, 1,5 подбора и 3,1 передачи за 22,4 минуты на паркете. В сезоне-2023/24 американский защитник совершал больше всех перехватов — 1,7 в среднем за игру.

Ранее сообщалось, что в Москве на арене «Мегаспорт» прошел центральный матч тура Единой лиги ВТБ. Действующий чемпион ЦСКА обыграл команду УНИКС. Московские баскетболисты одержали победу со счетом 86:75, обыграв казанских спортсменов. Уточнялось, что для УНИКСа это поражение стало первым в семи матчах.

До этого бывший игрок НБА, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко назвал отличным дебют в лиге 19-летнего Егора Демина. Он назвал отсутствие стеснения главным достижением в первой игре.