Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 17:49

Кириленко оценил дебют российского баскетболиста Демина в НБА

Кириленко назвал отличным дебют 19-летнего защитника «Бруклин Нетс» Демина

Егор Демин Егор Демин Фото: AP/ТАСС

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в разговоре с «Чемпионатом» назвал отличным дебют в лиге 19-летнего защитника «Бруклин Нетс» Егора Демина. Он назвал отсутствие стеснения главным достижением в первой игре.

Отличный дебют. Главное, что вышел и не стеснялся брать мяч и быть активным. Это пока только первый матч, поэтому будем продолжать следить, — сказал Кириленко.

Ранее Демин установил национальный рекорд по результативности в дебютном матче НБА. Встреча с командой «Шарлотт Хорнетс», которая состоялась 23 октября, завершилась поражением со счетом 117:136. В активе россиянина 14 очков, пять подборов и две результативных передачи за 22 минуты на паркете.

До этого спортивный комментатор Сергей Тараканов выразил уверенность в хороших шансах Демина закрепиться в главной баскетбольной лиге Северной Америки. По его оценке, таланта российского защитника достаточно для того, чтобы в перспективе стать как минимум игроком ротации.

Россия
баскетбол
NBA
российские спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз инвестирует миллионы евро в защиту интернет-соединения
Max «открыл двери» для бизнесменов
Региональный девелопмент: как меняется карта инвестиций вне Москвы
Крамника затравили после смерти шахматиста из США: в чем его обвиняют
Заколдованное место: еще один человек бесследно исчез рядом с Усольцевыми
Российская армия уничтожила редкое для ВСУ оружие
Связанную с оппозицией организацию признали террористической в России
Мустафина эмоционально поздравила Мельникову с победой на чемпионате мира
Янковский в клубе алкоголиков, приквел «Оно»: новинки кино 23–29 октября
В Госдуме рассказали, что победа Мельниковой на ЧМ значит для России
Усольцевы могли изменить внешность и начать новую жизнь
Пять привычек в питании, которые меняют тело без диет
Украинский депутат выругался матом во время прямой трансляции в Раде
Самый титулованный скрипач страны обвинил в краже бывшую жену и ее сына
Не бойтесь потолстеть: классический тыквенный суп — готовим на 168 ккал
Всадники в масках избили плеткой двух пенсионеров
Начинка для пирожков с яйцом: семья в восторге, а значит, и я тоже
Побег грабителей из Лувра попал на видео
Названы страны, куда РФ может перенаправить экспортируемый в Европу газ
«Все было справедливо»: Белявский о победе Мельниковой на чемпионате мира
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.