Кириленко оценил дебют российского баскетболиста Демина в НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в разговоре с «Чемпионатом» назвал отличным дебют в лиге 19-летнего защитника «Бруклин Нетс» Егора Демина. Он назвал отсутствие стеснения главным достижением в первой игре.

Отличный дебют. Главное, что вышел и не стеснялся брать мяч и быть активным. Это пока только первый матч, поэтому будем продолжать следить, — сказал Кириленко.

Ранее Демин установил национальный рекорд по результативности в дебютном матче НБА. Встреча с командой «Шарлотт Хорнетс», которая состоялась 23 октября, завершилась поражением со счетом 117:136. В активе россиянина 14 очков, пять подборов и две результативных передачи за 22 минуты на паркете.

До этого спортивный комментатор Сергей Тараканов выразил уверенность в хороших шансах Демина закрепиться в главной баскетбольной лиге Северной Америки. По его оценке, таланта российского защитника достаточно для того, чтобы в перспективе стать как минимум игроком ротации.