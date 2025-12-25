Отец предполагаемого подрывника авто ДПС в Москве рассказал о сыне Отец подрывника в Москве заявил, что его сын мог подпасть под влияние аферистов

Предполагаемый исполнитель взрыва на Елецкой улице в Москве 24-летний Павел мог действовать под влиянием мошенников, заявил его отец в разговоре с RT. По словам собеседника телеканала, последний год он жил у своей бабушки. Мужчина признался, что редко общался с сыном, но замкнутости в его поведении не замечал.

Мы до сих пор не верим. Поселок у нас маленький, все соболезнуют, — поделился он.

Ранее одноклассница Павла рассказала, что он увлекался философией и эзотерикой. По ее словам, молодой человек родился и вырос в многодетной семье в ивановском поселке Каменка. До девятого класса увлекался биологией и географией, участвовал в олимпиадах, но после ударился в духовные практики.

До этого сообщалось, что подрывником, погибшим при взрыве на Елецкой улице в Москве вместе с двумя сотрудниками ДПС, оказался 24-летний мужчина. Якобы незадолго до трагических событий на Елецкой улице Павел выходил на связь со знакомыми и пытался занять у них денег.

В свою очередь сотрудники ДПС, погибшие в результате взрыва, оказались молодыми офицерами в возрасте 24 и 25 лет. По информации источников, первый поступил на службу в московскую полицию в октябре 2023 года, второй — в феврале 2022 года. В Госавтоинспекции Москвы пообещали оказать семьям офицеров всю необходимую помощь. Злоумышленник, который также погиб в результате ЧП, бросил в служебную машину взрывное устройство.