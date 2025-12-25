Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 18:12

Отец предполагаемого подрывника авто ДПС в Москве рассказал о сыне

Отец подрывника в Москве заявил, что его сын мог подпасть под влияние аферистов

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Предполагаемый исполнитель взрыва на Елецкой улице в Москве 24-летний Павел мог действовать под влиянием мошенников, заявил его отец в разговоре с RT. По словам собеседника телеканала, последний год он жил у своей бабушки. Мужчина признался, что редко общался с сыном, но замкнутости в его поведении не замечал.

Мы до сих пор не верим. Поселок у нас маленький, все соболезнуют, — поделился он.

Ранее одноклассница Павла рассказала, что он увлекался философией и эзотерикой. По ее словам, молодой человек родился и вырос в многодетной семье в ивановском поселке Каменка. До девятого класса увлекался биологией и географией, участвовал в олимпиадах, но после ударился в духовные практики.

До этого сообщалось, что подрывником, погибшим при взрыве на Елецкой улице в Москве вместе с двумя сотрудниками ДПС, оказался 24-летний мужчина. Якобы незадолго до трагических событий на Елецкой улице Павел выходил на связь со знакомыми и пытался занять у них денег.

В свою очередь сотрудники ДПС, погибшие в результате взрыва, оказались молодыми офицерами в возрасте 24 и 25 лет. По информации источников, первый поступил на службу в московскую полицию в октябре 2023 года, второй — в феврале 2022 года. В Госавтоинспекции Москвы пообещали оказать семьям офицеров всю необходимую помощь. Злоумышленник, который также погиб в результате ЧП, бросил в служебную машину взрывное устройство.

взрывы
Москва
происшествия
семьи
подрывники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Потерявшийся в Москве экс-депутат нашелся
Амурский тигр попал под колеса четырех машин
Умерла Вера Алентова, звезда «Москва слезам не верит»: биография и карьера
Как меняется топливная логистика под влиянием климатических колебаний
Против экс-замгубернатора Ростовской области возбудили дело
Бывшего замгубернатора Ростовской области объявили в розыск
Раскрыто первое действие Долиной после вердикта Мосгорсуда
200 млн на вещдоках: за что сядет следователь по делу казанского стрелка
В Алжире принял закон, обязавший французов извиняться
В МИД ответили на попытки внешних сил подорвать партнерство России и Китая
«Пьяный» торт с грецкими орехами: роскошный вкус домашнего десерта
Летевший из Китая в Москву самолет экстренно сел в Казани
Путин пообщался с девочкой, чью мечту исполнил к Новому году
Отвергнутый украинец зарезал россиянку: подробности дела из Подмосковья
«Не останется на улице»: адвокат оценил шансы Долиной отсрочить выселение
Американец убил бывшую жену на глазах у ребенка
Отец предполагаемого подрывника авто ДПС в Москве рассказал о сыне
«Крайне тяжелая»: Гладков об обстановке в приграничье
Стало известно, когда Лурье может заехать в квартиру
Раскрыты детали похорон основателя ОПГ «Солнцевские»
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.