25 декабря 2025 в 07:58

Раскрыта личность подрывника полицейских в Москве

Mash: двух полицейских на Елецкой в Москве подорвал 24-летний Павел

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Подрывником, погибшим при взрыве на Елецкой улице в Москве вместе с двумя сотрудниками ДПС, оказался 24-летний Павел, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, молодой человек родом из города Каменюка в Ивановской области.

В публикации говорится, что незадолго до трагических событий на Елецкой улице Павел выходил на связь со знакомыми. Как пишет канал, он пытался занять у них денег.

В материале отмечается, что среди подписок Павла в соцсетях — тематика милитари, аниме, психология и электроника. Учился он, по данным канала, в Ивановском автотранспортном колледже и работал прессовщиком на фабрике.

Ранее стало известно, что сотрудники ДПС, погибшие в результате взрыва в районе Орехово-Борисово на юге Москвы, оказались молодыми офицерами в возрасте 24 и 25 лет. По информации источников, первый поступил на службу в московскую полицию в октябре 2023 года, второй — в феврале 2022 года. В Госавтоинспекции Москвы пообещали оказать семьям офицеров всю необходимую помощь. Злоумышленник, который также погиб в результате ЧП, бросил в служебную машину взрывное устройство.

