Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 09:27

Раскрыты личности сотрудников ДПС, погибших в результате взрыва в Москве

Погибшим при взрыве в Москве сотрудникам ДПС было 24 и 25 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сотрудники ДПС, погибшие в результате взрыва в районе Орехово-Борисово на юге Москвы, оказались молодыми офицерами в возрасте 24 и 25 лет, сообщает MK.RU. По данным издания, злоумышленник, который также погиб в результате ЧП, бросил в служебную машину взрывное устройство.

Как пишет издание, сотрудники ДПС в момент взрыва находились в автомобиле. По данным Telegram-канала SHOT, погибшими оказались 24-летний Илья К. и 25-летний Максим Г., у которого остались жена и новорожденная дочь. Источник отмечает, что первый поступил на службу в московскую полицию в октябре 2023 года, второй — в феврале 2022 года. В Госавтоинспекции Москвы пообещали оказать семьям офицеров всю необходимую помощь.

Ранее в Следственном комитете подтвердили, что в результате ЧП в Орехово-Борисово погибли двое сотрудников ДПС. Инцидент произошел рядом с полицейским участком на улице Елецкой. Молодые офицеры заметили подозрительного человека возле служебной машины. При попытке задержания сработало взрывное устройство.

взрывы
ДПС
полиция
погибшие
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ликер из белого шоколада за 10 минут: нежный и пьянящий!
В США оценили заявления НАТО об ударах по Калининграду
ФСБ задержала участников «карточной» мафии
Взрыв машины ДПС в Москве 24 декабря: последние новости, сколько погибших
Выросло число сбитых украинских дронов в Севастополе
Сотрудники ФСБ поймали шпиона СБУ из Мелитополя
Путин оценил работу Госдумы в осеннюю сессию
Экология дома: как окна помогают уменьшить углеродный след
Суд оставил без движения иск блогера к Елене Малышевой
В Госдуме оценили идею установки родительского контроля на гаджеты
Стало известно о смерти Бондарчука
ВСУ попытались атаковать предприятие в Оренбургской области
Стало известно, какие подарки хотят получить на Новый год россияне
Астрономы раскрыли дату первого в 2026 году звездопада
Насиловал пятерых родных детей: тунеядец и алкаш оказался педофилом
Первый российский арктический газовоз спустили на воду
На границе ЕС начали разворачивать посылки из России по странной причине
В Кремле отреагировали на возможные реформы от Козака
Путин назвал добрососедскими отношения Москвы и Баку
Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.