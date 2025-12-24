Раскрыты личности сотрудников ДПС, погибших в результате взрыва в Москве Погибшим при взрыве в Москве сотрудникам ДПС было 24 и 25 лет

Сотрудники ДПС, погибшие в результате взрыва в районе Орехово-Борисово на юге Москвы, оказались молодыми офицерами в возрасте 24 и 25 лет, сообщает MK.RU. По данным издания, злоумышленник, который также погиб в результате ЧП, бросил в служебную машину взрывное устройство.

Как пишет издание, сотрудники ДПС в момент взрыва находились в автомобиле. По данным Telegram-канала SHOT, погибшими оказались 24-летний Илья К. и 25-летний Максим Г., у которого остались жена и новорожденная дочь. Источник отмечает, что первый поступил на службу в московскую полицию в октябре 2023 года, второй — в феврале 2022 года. В Госавтоинспекции Москвы пообещали оказать семьям офицеров всю необходимую помощь.

Ранее в Следственном комитете подтвердили, что в результате ЧП в Орехово-Борисово погибли двое сотрудников ДПС. Инцидент произошел рядом с полицейским участком на улице Елецкой. Молодые офицеры заметили подозрительного человека возле служебной машины. При попытке задержания сработало взрывное устройство.