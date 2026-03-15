15 марта 2026 в 08:48

Израиль ударил по жилому дому в Ливане и убил мирных жителей

Фото: JINI via Xinhua/XinHua/Global Look Press
Армия обороны Израиля атаковала жилой дом в городе Сайда на юге Ливана, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ливанской службе скорой помощи. По предварительной оценке, при ударе беспилотника погибли три человека. Еще шестеро были ранены. На месте работают экстренные службы.

Израильский беспилотник атаковал здание в жилом квартале Сайды, по предварительным данным, не меньше трех человек погибли и шестеро получили ранения, на месте продолжают работать спасатели, — говорится в сообщении.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, число погибших в результате израильских ударов достигло 826 человек. За период с 2 по 14 марта ранения получили 2 тыс. человек. Среди погибших числятся 109 детей и 65 женщин.

Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана против шиитского движения «Хезболла». Подразделения ЦАХАЛ вошли в приграничные районы республики для обнаружения и уничтожения военных объектов и живой силы противника.

