Россиянина обвинили в пропаганде ЛГБТ из-за стикера с петухом Футбольного фаната обвинили в пропаганде ЛГБТ из-за стикера с петухом в Тамбове

Жителя Тамбова, увлекающегося футболом, осудили за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) из-за стикера с разноцветным петухом, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». В материале уточняется, что птица намекала на название футбольной команды из Саратова «Сокол».

Мужчина наклеил стикер рядом с ледовой ареной города. Указано, что попавший под обвинение россиянин — болельщик футбольного клуба из Воронежа «Факел» и вместе с товарищами считает болельщиков «Сокола» противниками. На тамбовчанина написали донос, в результате чего он провел под арестом двое суток. Его освободили в зале суда, поскольку он отбыл положенное время к тому моменту, как был вынесен вердикт.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал платформу TikTok за нарушение порядка ограничения доступа к информации. Сумма наказания по административной статье составила 3 млн рублей. В октябре 2025 года сервис не удалил по требованию Роскомнадзора информацию, пропагандирующую ЛГБТ и педофилию.