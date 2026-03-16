TikTok оштрафовали на крупную сумму Суд в Москве оштрафовал TikTok на 3 млн рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал платформу TikTok за нарушение порядка ограничения доступа к информации, передает ТАСС. Сумма наказания по административной статье составила 3 млн рублей. В октябре 2025 года сервис не удалил по требованию Роскомнадзора информацию, пропагандирующую ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и педофилию.

Признать TikTok Pte. Ltd. виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ <...> и назначить административный штраф в размере 3 млн рублей, — вынес решение судья.

Ранее сообщалось, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на общую сумму 35 млн рублей. Поводом к этому стал отказ удалить запрещенную информацию, содержащую призывы к экстремистской деятельности.

До этого стало известно, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа получит около $10 млрд (802 млрд рублей) в качестве платы за посредничество в сделке по сохранению контроля над американским бизнесом TikTok. Инвесторы Silver Lake и MGX уже выплатили Минфину США $2,5 млрд (200 млрд рублей).