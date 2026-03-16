16 марта 2026 в 12:49

TikTok оштрафовали на крупную сумму

Суд в Москве оштрафовал TikTok на 3 млн рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал платформу TikTok за нарушение порядка ограничения доступа к информации, передает ТАСС. Сумма наказания по административной статье составила 3 млн рублей. В октябре 2025 года сервис не удалил по требованию Роскомнадзора информацию, пропагандирующую ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и педофилию.

Признать TikTok Pte. Ltd. виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ <...> и назначить административный штраф в размере 3 млн рублей, — вынес решение судья.

Ранее сообщалось, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на общую сумму 35 млн рублей. Поводом к этому стал отказ удалить запрещенную информацию, содержащую призывы к экстремистской деятельности.

До этого стало известно, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа получит около $10 млрд (802 млрд рублей) в качестве платы за посредничество в сделке по сохранению контроля над американским бизнесом TikTok. Инвесторы Silver Lake и MGX уже выплатили Минфину США $2,5 млрд (200 млрд рублей).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям Подмосковья напомнили, когда начнется пик активности клещей
Военэксперт ответил, кто стоит за массированными ударами ВСУ по Москве
Лавров призвал остановить убийства мирных жителей на Ближнем Востоке
Пропавшего неделю назад подростка из Бокситогорска нашли
В КСИР раскрыли одну особенность нового удара по Израилю
«Не открою секрет»: Лавров раскрыл договоренность с Кенией в сфере миграции
В Иране раскрыли коварные планы США и Израиля по возможному перемирию
Ветеринар рассказала, как подготовить кошку к прогулкам
Лавров назвал перспективное направление сотрудничества России и Кении
Иран провернул крупнейшую кибератаку на США
Лавров не увидел просвета в одном вопросе на Ближнем Востоке
Киев заявил ЕС, что начал чинить «Дружбу»
Жена горнолыжника Бугаева раскрыла секрет его триумфа на Паралимпиаде
Военэксперт объяснил, почему на самом деле Трамп отказался от помощи ВСУ
Гуцул раскрыла коварные планы властей Молдавии на Гагаузию
«Не особенно важно»: политолог о призыве Трампа к НАТО помочь с Ираном
Все организованные российские туристы эвакуировались из Дубая
В Звенигороде простились с двумя утонувшими в реке мальчиками
Врач назвала упражнения, опасные для людей старшего возраста
В МИД Ирана указали, чего никогда не простят США
Дальше
