В Госдуме оценили идею увеличить штрафы за невыплату зарплаты сотрудникам

Ужесточение штрафов для работодателей за невыплату зарплаты сотрудникам чревато повышением напряженности на рынке труда, заявила в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она призвала с большой аккуратностью отнестись к соответствующей идее.

Бизнес порой в очень сложных условиях находится, и любая дополнительная нагрузка на бизнес может привести просто к его ликвидации и потере рабочих мест. Сегодня трудовое законодательство в этом вопросе достаточно сбалансировано и все-таки находится на стороне работника, но и работодателей сегодня надо защищать от угроз ликвидации и банкротства. Есть баланс интересов. Когда этот баланс превращается уже однозначно только в обязанности, работодателю становится проще уйти с рынка, чем работать в таких условиях, — отметила Бессараб.

По словам парламентария, сейчас в России организаций, задерживающих зарплату, не так много. Если же задержка произошла по вине работодателя, ему грозит уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы и запрета занимать определенные должности на длительный срок, уточнила она. Она добавила, что межведомственные комиссии в регионах разбирают каждую задержку зарплаты детально: работодателя вызывают на комиссию и принимают меры. Так что говорить, что ситуация бесконтрольна, нельзя, заключила депутат.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил увеличить штраф для компаний за невыплату зарплаты сотрудникам с 0,15% до 0,5% ставки Центробанка России в день. Как сообщил парламентарий со ссылкой на Росстат, просроченная задолженность по зарплате в России на конец прошлого года составила 2 млрд 27,2 млн рублей.