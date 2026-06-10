Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 июня 2026 в 11:06

В Госдуме оценили идею увеличить штрафы за невыплату зарплаты сотрудникам

Депутат Бессараб не поддержала идею увеличить штрафы за невыплату зарплаты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ужесточение штрафов для работодателей за невыплату зарплаты сотрудникам чревато повышением напряженности на рынке труда, заявила в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она призвала с большой аккуратностью отнестись к соответствующей идее.

Бизнес порой в очень сложных условиях находится, и любая дополнительная нагрузка на бизнес может привести просто к его ликвидации и потере рабочих мест. Сегодня трудовое законодательство в этом вопросе достаточно сбалансировано и все-таки находится на стороне работника, но и работодателей сегодня надо защищать от угроз ликвидации и банкротства. Есть баланс интересов. Когда этот баланс превращается уже однозначно только в обязанности, работодателю становится проще уйти с рынка, чем работать в таких условиях, — отметила Бессараб.

По словам парламентария, сейчас в России организаций, задерживающих зарплату, не так много. Если же задержка произошла по вине работодателя, ему грозит уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы и запрета занимать определенные должности на длительный срок, уточнила она. Она добавила, что межведомственные комиссии в регионах разбирают каждую задержку зарплаты детально: работодателя вызывают на комиссию и принимают меры. Так что говорить, что ситуация бесконтрольна, нельзя, заключила депутат.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил увеличить штраф для компаний за невыплату зарплаты сотрудникам с 0,15% до 0,5% ставки Центробанка России в день. Как сообщил парламентарий со ссылкой на Росстат, просроченная задолженность по зарплате в России на конец прошлого года составила 2 млрд 27,2 млн рублей.

Власть
зарплаты
штрафы
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На западе Москвы полыхают балконы сразу на нескольких этажах
В Роскачестве напомнили об одной возможности работников в жаркую погоду
Звезда «Ландышей» Ника Здорик рассказала, о чем ей пишут жены бойцов СВО
Захарова: Зеленский творит на Украине бред космического масштаба
Глумливые насильницы обесчестили инвалида: жуткая история из-под Пскова
Прокуратура утвердила обвинение в отношении певицы-иноагента
Ученые из США доказали вред интервального голодания
Захарова предрекла штрафы на Украине за мысли на русском языке
Россиянам напомнили о повышении пенсий в июле
«В такие моменты я прихожу к Богу»: звезда «Ландышей» о панических атаках
Россиянам ответили, когда снизятся ставки по кредитам
Стало известно, сколько газа Европа досрочно закачала в хранилища
Волонтеры нашли еще одну зацепку во время поисков Усольцевых
«Абсолютно неразумно»: Швыдкой оценил одно решение Европы
Чудом уцелевшие фрагменты панорамы Рубо выставят в Севастополе
Автомобиль протаранил пожарное депо и задавил двух сотрудников МЧС
Минэкономразвития спрогнозировало рост иностранного турпотока в Россию
Захарова объяснила, с чем связан всплеск «дроновой истерии» в Молдавии
В РСТ раскрыли правду о спросе на туры в Крым на фоне дефицита бензина
Захарова раскрыла, как РФ поступит с производством дронов для ВСУ в Канаде
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.