Экономист дал советы, как перестать тратить всю зарплату

Людям, которым свойственно тратить всю зарплату и оставаться с «пустыми карманами», нужно приучить себя к тому, чтобы откладывать по 10% с каждой выплаты, посоветовал в беседе с Lenta.ru экономист Михаил Беляев. Важно начать планировать свои расходы.

Если человек постоянно испытывает нужду, денег не хватает, последнюю неделю-две, три дня никак не может он до зарплаты дотянуть и прибегает к займам или начинает бешено экономить — это значит, он не умеет планировать расходы. Не надо быть каким-то там скрягой, отказывать себе во всем. Нужно научиться формировать свой финансовый план, понимать, сколько ты расходуешь в день, когда у тебя есть какие-то увеличенные расходы, их предвидеть, как-то соотносить дни и сроки расходов с днями и сроками доходов, чтобы у тебя разрыва не было, — объяснил Беляев.

По его мнению, практически любой человек может без ущерба для себя откладывать по 10% от зарплаты. При этом важно класть сумму на отдельный счет сразу же после получения дохода. Кроме того, эксперт призвал развивать чувство терпения и отучить себя от импульсивных покупок.

Ранее финансовый эксперт Дмитрий Модель заявил, что в ситуации, когда банк заблокировал карту, важно не паниковать и сохранять спокойствие. Он порекомендовал позвонить в организацию по телефону горячей линии или написать в чат поддержки в ее официальном приложении.