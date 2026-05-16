Был изгоем — стал героем: что случилось с одинокой макакой Панчем

Подросшая японская макака Панч вновь стал героем соцсетей. Что произошло, почему Панч вновь звезда TikTok, как он был изгоем, а стал героем и что не так с его мировой славой?

Новый герой: почему соцсети вновь восхищаются Панчем

Японские СМИ первыми рассказали, что маленькая японская макака Панч, который обрел славу в соцсетях, теперь вырос и стал героем: он защищает нового жителя своего вольера.

В вольере с макаками в зоопарке Итикавы появился новый маленький детеныш по кличке Чими. Он родился 15 февраля, сейчас он только учится ходить, смешно перебирая лапками и периодически кувыркаясь.

Посетители зоопарка обратили внимание, что между Панчем, который когда-то был изгоем и страдал от других обезьян, и Чими сложились особые отношения. Панч очень бережно обходится с младшим братом, делится с ним своей любимой мягкой игрушкой и защищает от старших обезьян, которые порой очень жестко обходятся с малышами. При этом Панчу приходится избегать их с Чими общей матери — ведь она невзлюбила его сразу после рождения.

Как прославился маленький Панч, почему он стал изгоем

Японская макака, получившая кличку Панч, родилась в зоопарке города Итикава в июле 2026 года. Его мать отказалась заботиться о нем и не признавала своим. Причины неизвестны, но зоологи предполагают, что причиной могли стать тяжелые роды во время экстремальной жары в Японии.

Несколько месяцев Панча вскармливали отдельно работники зоопарка, однако потом его вернули в стаю. Именно тогда он приобрел свою «грустную» популярность: макаки не приняли сородича, взрослые животные часто били и кусали изгоя. В это время Панча впервые заметили в соцсетях — чтобы утешить его, сотрудники зоопарка дали ему плюшевого орангутана из IKEA. Панч с ним не расставался и крепко обнимал, представляя собой «самую грустную картину в мире», писали в соцсетях люди из всех стран.

Со временем, когда Панч немного подрос, а стая к нему привыкла, он смог найти друзей и начал проводить время с другими макаками, а не только с игрушкой. Плюшевый орангутан остался в вольере, но, по словам посетителей, часто он лежит один, никем не востребованный.

Вирусная слава Панча резко повысила доходы и посещаемость зоопарка Итикавы.

«В марте прошлого года к нам пришли 24 тысячи человек, а в этом году — 90 тысяч!» — рассказал глава зоосада Такаси Ясунага.

Почему в Сети призывают не ходить смотреть на Панча?

Однако вирусная популярность Панча привлекла внимание и к другим вопросам. Сейчас в соцсетях набирает силу движение с призывом «не ходите смотреть на Панча». Пользователь TikTok Beckylee в вирусном видео, набравшем 5,8 млн просмотров, выразила эти взгляды.

Зоопарки в Японии — не слишком комфортабельные места для животных. В этом отношении страна находится далеко позади мировых стандартов. Пользователи не раз обращали внимание, что Панч со своим грязным плюшевым орангутаном одиноко бродит по бетонному полу вокруг искусственной скалы из цемента.

«Пока я не переехала в Японию, я не понимала, насколько ужасное и нулевое у японцев отношение к заботе о животных. [На видео с Панчем] просто грустно смотреть. Он живет на груде камней. Не ходите в японские зоопарки и контактные зоопарки, особенно в Токио. В 90% случаев они будут совершенно неэтичны. Выглядит мило, но это просто того не стоит», — объявила Beckylee.

Организации защиты животных с ней согласны. Главная проблема — место обитания японских макак в зоопарке Итикавы вообще ничем не похоже на теплые влажные леса, где они живут в природе. В вольере у них нет зелени, деревьев, которые давали бы тень, из занятий — в вольере просто набросаны сухие ветки, которые служат им единственными игрушками. В зоопарке Итикавы отвергают эти обвинения.

