Взрыв в Пятигорске 16 мая: причины, была ли атака БПЛА, сколько жертв

Взрыв прогремел в Пятигорске сегодня, 16 мая 2026 года, сообщили местные власти. Каковы причины, где именно произошел инцидент, была ли атака БПЛА, сколько жертв?

Что известно о взрыве в Пятигорске сегодня, 16 мая

Днем в субботу, 16 мая, СМИ сообщили о взрыве на автозаправке в Пятигорске. Инцидент произошел на улице Ермолова. Позднее глава города Дмитрий Ворошилов уточнил причины: «При разгрузке газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием».

«Все силы и средства выехали на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Я также нахожусь на месте. Хочу всех успокоить: взрыв никак не связан с атакой БПЛА. Предположительно, нарушение техники безопасности», — добавил Ворошилов.

Он призвал горожан воздержаться от поездок по улице Ермолова. Глава Пятигорска подчеркнул: основная задача — локализовать пожар и не дать ему перекинуться на соседние здания и сооружения.

Позднее Ворошилов добавил, что объявлен повышенный ранг пожара; на месте создан штаб пожаротушения. К мероприятиям привлечены восемь единиц техники и более 50 человек личного состава МЧС РФ, предположительная площадь возгорания — 1000 кв. м, добавил он.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о двух пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции в Пятигорске. Один из них — в тяжелой степени, с ним работают медики.

В Сети появилось видео мощного взрыва. На кадрах видны огонь и вздымающийся к небу столб дыма.

Где еще были взрывы недавно

Несколько человек пострадали при взрыве в результате атаки БПЛА в селе Солдатском Белгородской области 15 мая, сообщили в оперштабе региона.

«От детонации дрона мужчина и три женщины получили осколочные ранения», — говорится в сообщении.

Пострадавших оперативно направили в медицинское учреждение для оказания помощи.

В самом Белгороде накануне пострадали не менее девяти человек — ВСУ обстреляли многоквартирный дом, заявили в региональном оперштабе. В числе раненых оказалась трехлетняя девочка.

«[Ребенка] с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги бригада СМП доставила в детскую областную клиническую больницу. Женщину, получившую осколочные ранения лица и голени, транспортировали в областную клиническую больницу», — следует из публикации.

Кроме того, три человека погибли и 12 пострадали в результате налета украинских БПЛА на Рязань 15 мая, сообщил губернатор региона Павел Малков. В числе пострадавших есть дети. Удар пришелся по жилым многоэтажным зданиям.

Семь человек госпитализированы после инцидента в Рязани, уточнил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. В их числе четверо несовершеннолетних. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Местные врачи проводят телемедицинские консультации с коллегами из федеральных центров, добавил Кузнецов.

До этого взрыв прогремел на детской площадке в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел у дома № 55 по улице Маршала Блюхера. Глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт уточнил, что причиной стала «детская шалость с петардой». Никто из детей и случайных прохожих не пострадал.

«Детская шалость наделала много шуму. В прямом и переносном смысле. На видео видно, что дети засунули в игрушку петарду, подожгли и убежали», — уточнил Хорт.

По его словам, виновных детей найдут, их вместе с родителями ожидает воспитательная беседа.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

