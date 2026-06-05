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05 июня 2026 в 12:30

Беру килограмм помидоров, перец и чеснок — варить ничего не нужно: сырая аджика — и к мясу, и на хлебушек

Фото: D-NEWS.ru
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Беру килограмм помидоров, болгарский и острый перец, чеснок и зелень — и готовлю сырую аджику без варки за 20 минут. Получается обалденная вкуснятина: яркая, ароматная, с огненной искоркой чили и свежей зеленью — идеальная приправа к мясу, рыбе, картошке или просто на хлеб.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг помидоров, 500 г сладкого перца (красного или желтого), 2–3 острых перца чили, 1 крупная головка чеснока, большой пучок кинзы, по половине пучка петрушки и укропа, 1,5–2 ст. ложки соли, 1 ст. ложка сахара, 2 ст. ложки яблочного уксуса, 3 ст. ложки растительного масла, 1 ч. ложка молотого кориандра, 0,5 ч. ложки черного перца. Все овощи и зелень вымойте, обсушите. У помидоров вырежьте плодоножки, у перца удалите семена (у острого семена можно оставить для жгучести).

Чеснок очистите. Пропустите все овощи, чеснок и зелень через мясорубку или измельчите блендером. Добавьте соль, сахар, специи, уксус и масло. Тщательно перемешайте. Разложите по чистым банкам, закройте крышками. Храните в холодильнике. Делала на зиму, но банка улетела за неделю — пришлось готовить снова.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эту сырую аджику без варки. Даже те, кто боится острого, просили добавки. Кстати, вместо кинзы можно взять базилик — получится с итальянским акцентом. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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