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19 июля 2026 в 11:12

Почему не работает Telegram сегодня, 19 июля: замедление, заблокируют ли

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Сегодня, 19 июля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Какие подробности известны, в чем причины?

Где не работает Telegram 19 июля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 19 июля, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Порядка 63% жалоб на сбои в работе Telegram 19 июля приходятся на Москву, 13% — на Башкирию, Чувашию и Пермский край.

Почему не работает Telegram 19 июля

Роскомнадзор в начале 2026 года ввел ограничения в отношении Telegram из-за нарушения российского законодательства в вопросах защиты персональных данных и противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он также напомнил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Будет ли Telegram заблокирован в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин считает, что Telegram в России заблокируют «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в стране состоятся парламентские выборы.

При этом, по мнению основателя IT-компании Tiqum Юрия Гизатуллина, полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, поскольку «сервис давно вышел за рамки мессенджера и превратился в полноценную цифровую инфраструктуру».

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