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19 июля 2026 в 11:35

Физик российского НИИ попался на госизмене

«Осторожно, новости» сообщили об аресте физика ЦНИИМАШ по делу о госизмене

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Мещанский суд Москвы арестовал 35-летнего физика Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМАШ, входит в структуру Роскосмоса) Максима К. по делу о государственной измене. По словам авторов материала, сотрудника предприятия из Щелково задержали еще 24 июня, но информация об этом появилась только сейчас.

В публикации отмечается, что детали дела засекречены. Журналисты подчеркнули, что физик является автором научных работ по аэродинамике.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края сообщили, что местный житель был приговорен к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену. Также суд назначил ему штраф в 400 тыс. рублей и ограничение свободы на полтора года.

Кроме того, в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что уроженец Химок был осужден на 14 лет колонии строгого режима за передачу СБУ данных об объектах аэропорта Шереметьево и территории «Аэрофлота». Дополнительно суд назначил ему два года ограничения свободы и штраф 200 тыс. рублей.

Общество
Россия
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госизмены
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