Житель Химок попался на госизмене и отправился в колонию на 14 лет

Уроженец города Химки получил 14 лет колонии строгого режима за передачу СБУ данных об объектах аэропорта Шереметьево и территории «Аэрофлота», сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Помимо этого, ему назначили два года ограничения свободы и штраф в размере 200 тыс. рублей.
Вступил в законную силу приговор Московского областного суда в отношении уроженца города Химки <...>, признанного виновным в совершении государственной измены. Решением суда он приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, двум годам ограничения свободы и штрафу в размере 200 тыс. рублей, — сказано в сообщении.
По данным ФСБ, фигурант передал СБУ сведения о складах ГСМ, помещениях охраны Шереметьево и участках территории «Аэрофлота» для подготовки диверсии. При обыске у него также обнаружили переданные материалы, программы шифрования и инструкции по изготовлению взрывчатых устройств.
Ранее жителя Рыбинска, который собирал для Украины информацию об объектах Минобороны России и предприятиях ОПК Ярославской области, осудили на 15 лет. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.