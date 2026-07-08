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08 июля 2026 в 11:53

Житель Химок попался на госизмене и отправился в колонию на 14 лет

Россиянина осудили на 14 лет за передачу СБУ данных об объектах «Аэрофлота»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Уроженец города Химки получил 14 лет колонии строгого режима за передачу СБУ данных об объектах аэропорта Шереметьево и территории «Аэрофлота», сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Помимо этого, ему назначили два года ограничения свободы и штраф в размере 200 тыс. рублей.

Вступил в законную силу приговор Московского областного суда в отношении уроженца города Химки <...>, признанного виновным в совершении государственной измены. Решением суда он приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, двум годам ограничения свободы и штрафу в размере 200 тыс. рублей, — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, фигурант передал СБУ сведения о складах ГСМ, помещениях охраны Шереметьево и участках территории «Аэрофлота» для подготовки диверсии. При обыске у него также обнаружили переданные материалы, программы шифрования и инструкции по изготовлению взрывчатых устройств.

Ранее жителя Рыбинска, который собирал для Украины информацию об объектах Минобороны России и предприятиях ОПК Ярославской области, осудили на 15 лет. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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