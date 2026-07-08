Житель Химок попался на госизмене и отправился в колонию на 14 лет

Житель Химок попался на госизмене и отправился в колонию на 14 лет Россиянина осудили на 14 лет за передачу СБУ данных об объектах «Аэрофлота»

Уроженец города Химки получил 14 лет колонии строгого режима за передачу СБУ данных об объектах аэропорта Шереметьево и территории «Аэрофлота», сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Помимо этого, ему назначили два года ограничения свободы и штраф в размере 200 тыс. рублей.

Вступил в законную силу приговор Московского областного суда в отношении уроженца города Химки <...>, признанного виновным в совершении государственной измены. Решением суда он приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, двум годам ограничения свободы и штрафу в размере 200 тыс. рублей, — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, фигурант передал СБУ сведения о складах ГСМ, помещениях охраны Шереметьево и участках территории «Аэрофлота» для подготовки диверсии. При обыске у него также обнаружили переданные материалы, программы шифрования и инструкции по изготовлению взрывчатых устройств.

Ранее жителя Рыбинска, который собирал для Украины информацию об объектах Минобороны России и предприятиях ОПК Ярославской области, осудили на 15 лет. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.