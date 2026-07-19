В российском регионе пятеро детей отравились угарным газом в бане В Чувашии пятеро детей отравились угарным газом после посещения бани

Пятеро детей госпитализированы из-за отравления угарным газом после посещения бани в Чувашии, сообщил Минздрав республики в мессенджере МАКС. Инцидент произошел в Аликовском округе.

В Аликовском округе пятеро детей отравились угарным газом после посещения бани. Все пострадавшие были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, — сказано в сообщении.

В настоящее время состояние детей оценивается как положительное, угрозы их жизни нет. В ведомстве уточнили, что угарный газ не имеет цвета и запаха, поэтому его невозможно распознать до первых симптомов (головокружение, слабость, тошнота). Главной причиной отравлений является нарушение тяги и преждевременное закрытие дымохода.

Ранее сообщалось, что после массового отравления на базе отдыха «Золотые пески» в Новоселицком округе Ставропольского края госпитализированы 53 человека. Медики оценивают состояние всех пострадавших как средней степени тяжести.