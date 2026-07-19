Экс-вратарь «Уфы» возглавил борьбу с беспилотниками ВСУ Бывший вратарь «Уфы» Агаев стал командиром взвода на СВО

Бывший голкипер молодежной команды «Уфа» Руслан Агаев рассказал РИА Новости, что сменил футбольные ворота на командование взводом на СВО. По его словам, он начал службу в качестве номера расчета и впоследствии дорос до звания офицера.

Я играл в молодежной команде футбольного клуба «Уфа», был вратарем. Потом пришло время отдать долг Родине. Прошел срочную службу, после чего подписал контракт. Начинал с должности номера расчета, затем был командиром отделения, заместителем командира взвода, старшиной батареи, командиром взвода. Сейчас уже офицер, — отметил Агаев.

Он добавил, что перешел на военную службу по контракту еще в 2017 году. Сейчас подразделение экс-футболиста выполняет задачи по уничтожению вражеских дронов.

Ранее сообщалось, что два мирных жителя пострадали от ударов ВСУ по Белгородской области. По данным регионального оперштаба, инциденты произошли в поселке Майский и селе Беломестное.

Также стало известно, что украинские войска перешли к тактике уничтожения магазинов в Энергодаре. По словам директора атомной станции Евгении Яшиной, ВСУ намеренно стараются оказать психологическое давление на мирное население.