Экс-вратарь «Уфы» возглавил борьбу с беспилотниками ВСУ

Бывший голкипер молодежной команды «Уфа» Руслан Агаев рассказал РИА Новости, что сменил футбольные ворота на командование взводом на СВО. По его словам, он начал службу в качестве номера расчета и впоследствии дорос до звания офицера.
Я играл в молодежной команде футбольного клуба «Уфа», был вратарем. Потом пришло время отдать долг Родине. Прошел срочную службу, после чего подписал контракт. Начинал с должности номера расчета, затем был командиром отделения, заместителем командира взвода, старшиной батареи, командиром взвода. Сейчас уже офицер, — отметил Агаев.
Он добавил, что перешел на военную службу по контракту еще в 2017 году. Сейчас подразделение экс-футболиста выполняет задачи по уничтожению вражеских дронов.
Ранее сообщалось, что два мирных жителя пострадали от ударов ВСУ по Белгородской области. По данным регионального оперштаба, инциденты произошли в поселке Майский и селе Беломестное.
Также стало известно, что украинские войска перешли к тактике уничтожения магазинов в Энергодаре. По словам директора атомной станции Евгении Яшиной, ВСУ намеренно стараются оказать психологическое давление на мирное население.