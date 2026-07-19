Раскрыты подробности новых ударов ВСУ по Белгородской области

Два мирных жителя пострадали от ударов ВСУ по Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. По данным ведомства, инциденты произошли в поселке Майский и селе Беломестное.
ВСУ продолжают удары по нашему региону. Пострадали два мирных жителя, — говорится в сообщении.
Согласно информации оперштаба, в Майском при взрыве дрона мужчина получил тяжелые осколочные ранения, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Также были повреждены навес и автомобиль на коммерческом объекте, еще один БПЛА пробил кровлю частного дома.
В Беломестном мужчина получил акубаротравму при атаке дрона на коммерческий объект. От госпитализации он отказался. Возгорание на месте ликвидировали.
В других населенных пунктах пострадали частные дома, автомобили и остекление. В городе Шебекино дронами повреждены кабины двух грузовиков, а также фасад и окна многоквартирного дома.
До этого стало известно, что мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. В поселке Малиновка Белгородского округа беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения. Мужчину с осколочным ранением височной области доставили в Октябрьскую районную больницу.