Раскрыты подробности новых ударов ВСУ по Белгородской области Два мирных жителя пострадали от ударов ВСУ по Белгородской области

Два мирных жителя пострадали от ударов ВСУ по Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. По данным ведомства, инциденты произошли в поселке Майский и селе Беломестное.

ВСУ продолжают удары по нашему региону. Пострадали два мирных жителя, — говорится в сообщении.

Согласно информации оперштаба, в Майском при взрыве дрона мужчина получил тяжелые осколочные ранения, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Также были повреждены навес и автомобиль на коммерческом объекте, еще один БПЛА пробил кровлю частного дома.

В Беломестном мужчина получил акубаротравму при атаке дрона на коммерческий объект. От госпитализации он отказался. Возгорание на месте ликвидировали.

В других населенных пунктах пострадали частные дома, автомобили и остекление. В городе Шебекино дронами повреждены кабины двух грузовиков, а также фасад и окна многоквартирного дома.

До этого стало известно, что мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. В поселке Малиновка Белгородского округа беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения. Мужчину с осколочным ранением височной области доставили в Октябрьскую районную больницу.