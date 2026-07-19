Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 10:58

Раскрыты подробности новых ударов ВСУ по Белгородской области

Два мирных жителя пострадали от ударов ВСУ по Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Два мирных жителя пострадали от ударов ВСУ по Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. По данным ведомства, инциденты произошли в поселке Майский и селе Беломестное.

ВСУ продолжают удары по нашему региону. Пострадали два мирных жителя, — говорится в сообщении.

Согласно информации оперштаба, в Майском при взрыве дрона мужчина получил тяжелые осколочные ранения, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Также были повреждены навес и автомобиль на коммерческом объекте, еще один БПЛА пробил кровлю частного дома.

В Беломестном мужчина получил акубаротравму при атаке дрона на коммерческий объект. От госпитализации он отказался. Возгорание на месте ликвидировали.

В других населенных пунктах пострадали частные дома, автомобили и остекление. В городе Шебекино дронами повреждены кабины двух грузовиков, а также фасад и окна многоквартирного дома.

До этого стало известно, что мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. В поселке Малиновка Белгородского округа беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения. Мужчину с осколочным ранением височной области доставили в Октябрьскую районную больницу.

Регионы
Белгородская область
атаки ВСУ
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ситуация в аэропортах России сегодня, 19 июля: отмены, задержки на вылет
В Норвегии объяснили смысл масштабных ночных ударов по Киеву
Оперштаб раскрыл число атак ВСУ на Белгородскую область за сутки
В Госдуме рассказали, что ждет Украину после мощных ударов по Киеву
Раскрыты подробности новых ударов ВСУ по Белгородской области
Удары по Украине сегодня, 19 июля: какие цели ВСУ поражены, что в Киеве
Магнитные бури сегодня, 19 июля: что завтра, боли, проблемы с дыханием
Пентагон обвинили в сокрытии доказательств визитов пришельцев
Назван самый вкусный вид меда
Украинский десантник сдался в плен под Днепром с полным боекомплектом
Россиянка с протезом бедра покорила высшую точку Эльбруса
Ночная авария на трассе «Новороссия» закончилась гибелью трех человек
На ЗАЭС сообщили о смене тактики ВСУ в Энергодаре
Лавров проведет двусторонние встречи на полях саммита АСЕАН
Наступление ВС РФ на Харьков 19 июля: последние новости, правда о Купянске
В КТК рассказали о последствиях атаки БПЛА на морской терминал
«Сверхлюди и недочеловеки»: в США высказались об антироссийских настроениях
Юрист объяснил, высок ли шанс у селлеров получить компенсацию от WB
Морской терминал КТК подвергся атаке
Стала известна причина взрывов в промзоне Ставрополя
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.