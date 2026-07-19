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19 июля 2026 в 12:32

Российские дроны сбили тараном БПЛА ВСУ у Красного Лимана

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Российские средства ПВО группировки «Запад» обнаружили и тараном уничтожили украинские беспилотники R-18, пытавшиеся атаковать позиции у Красного Лимана, сообщило Министерство обороны России. Операторы перехватчиков оперативно ликвидировали вражеские дроны в воздухе.

Расчетами радиолокационных станций подразделения войсковой ПВО группировки войск «Запад» в зоне ответственности были обнаружены беспилотные летательные аппараты R-18 ВСУ, которыми противник пытался нанести удары по передовым позициям наших подразделений в районе Красного Лимана ДНР. <...> Операторы расчетов перехватчиков БПЛА оперативно настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство вражеские дроны R-18, осуществив их таран и уничтожение в воздухе, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия даст жесткий многократный ответ на атаку украинских беспилотников по Подмосковью, в которой пострадали мирные люди. Парламентарий отметил, что ВС РФ примут необходимые меры в самое ближайшее время.

Кроме того, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в окрестностях Ставрополя отразили атаку беспилотников. Предварительно, пострадавших нет. В промышленной зоне Шпаковского округа зафиксировано возгорание.

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