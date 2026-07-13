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13 июля 2026 в 10:46

В Госдуме раскрыли, как Россия ответит Украине на атаку БПЛА на Подмосковье

Депутат Колесник: РФ многократно отомстит Украине за атаку БПЛА на Подмосковье

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия даст многократный и жесткий ответ на атаку беспилотников ВСУ на Подмосковье, в ходе которой пострадали мирные жители, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Парламентарий подчеркнул, что Вооруженные силы РФ обязательно предпримут меры, и это случится в самое ближайшее время.

[Россия] многократно отомстит за людей, пострадавших от атаки ВСУ в Подмосковье. Для семей это огромная трагедия. ВС РФ отомстят за гибель россиян. Обязательно. Главное сейчас — профилактические меры. И люди должны понимать, что если возникают неудобства, если проверяют фуры, то это делают ради нашей безопасности. А ВСУ получат по полной за наших людей. Думаю, это произойдет в ближайшее время, — высказался Колесник.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь с 12 на 13 июля над российскими регионами было нейтрализовано 342 украинских беспилотных летательных аппарата. По данным ведомства, дроны сбивали в промежуток с 20:00 до 08:00 по московскому времени. Беспилотники были сбиты в том числе над территорией Московского региона.

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