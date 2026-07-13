Более 300 дронов атаковали регионы России этой ночью ПВО уничтожила 342 украинских дрона над регионами России

За ночь над регионами России были уничтожены 342 украинских беспилотника, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ в мессенджере МАКС. Дроны были сбиты в период с 20:00 мск 12 июля до 08:00 мск 13 июля.

В течение ночи в период с 20:00 мск 12 июля до 08:00 мск 13 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 342 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Беспилотники были сбиты над территориями Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, Адыгеи. Также беспилотники были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ПВО и средства РЭБ отразили атаку 81 беспилотника на Московскую область, БПЛА были сбиты и подавлены над несколькими муниципалитетами региона, в том числе над Одинцовским, Наро-Фоминским, Истринским, Раменским, Солнечногорским округами и Коломной.