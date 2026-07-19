В Минобороны раскрыли, что было в атакованном украинском порту Южный

В Минобороны раскрыли, что было в атакованном украинском порту Южный Минобороны: ВС России нанесли удар по складу западного оружия в порту Южный

Российские военные поразили склад военного имущества в порту Южный в Одесской области, сообщило Министерство обороны России в МАКСе. В нем хранилось оборудование, поставляемое странами Запада для ВСУ, уточнили в ведомстве.

В порту Южный (государственное предприятие «Морской торговый порт „Южный“») — склад военного имущества, поставляемого западными странами для ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удар по топливным резервуарам в порту Южный, которые снабжали украинскую армию. В ведомстве отметили, что удары по портовой инфраструктуре и судам ВСУ продолжаются.

Кроме того, военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что ночной массированный удар ВС РФ по военным предприятиям и портам Киева и Одессы может вызвать временные сбои в производстве оружия и логистике. По его словам, удары затронули производство, хранение и транспортировку ресурсов.

Также военное ведомство опубликовало кадры удара по контейнеровозу в одесском порту Черноморск. По данным Минобороны, судно перевозило военные грузы. До этого российские военные уже наносили удар по другому контейнеровозу в Черном море, также доставлявшему грузы военного назначения.