Минобороны раскрыло детали удара по судну в одесском порту Минобороны показало удар по контейнеровозу в порту Черноморск

Минобороны России опубликовало кадры удара по контейнеровозу в одесском порту Черноморск. В ведомстве заявили, что судно использовалось для перевозки военных грузов. До этого уточнялось, что российские военные нанесли удар по другому украинскому контейнеровозу в Черном море, который также доставлял грузы военного назначения.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса «Нептун-2» в районе Рыбаковки. В Минобороны уточнили, что удар был нанесен по позициям украинской армии в населенном пункте, расположенном в 14 километрах к западу от Очакова.

Между тем стало известно, что российские военные ночью продолжили наносить удары по украинским портам, которые используются для доставки грузов в интересах украинской армии. В Минобороны сообщили, что в Одессе были поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом.