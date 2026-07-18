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18 июля 2026 в 10:23

Минобороны раскрыло детали удара по судну в одесском порту

Минобороны показало удар по контейнеровозу в порту Черноморск

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Минобороны России опубликовало кадры удара по контейнеровозу в одесском порту Черноморск. В ведомстве заявили, что судно использовалось для перевозки военных грузов. До этого уточнялось, что российские военные нанесли удар по другому украинскому контейнеровозу в Черном море, который также доставлял грузы военного назначения.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса «Нептун-2» в районе Рыбаковки. В Минобороны уточнили, что удар был нанесен по позициям украинской армии в населенном пункте, расположенном в 14 километрах к западу от Очакова.

Между тем стало известно, что российские военные ночью продолжили наносить удары по украинским портам, которые используются для доставки грузов в интересах украинской армии. В Минобороны сообщили, что в Одессе были поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом.

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