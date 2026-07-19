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19 июля 2026 в 19:00

Появились новые подробности по делу о сорвавшихся с Эльбруса альпинистах

Маршрут сорвавшихся с Эльбруса альпинистов не был зарегистрирован в МЧС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Маршрут альпинистов, которые сорвались с Эльбруса, не был зарегистрирован в МЧС, сообщили в ведомстве. В управлении подчеркнули, что не одобрили бы восхождение с 11-летним ребенком, передает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По информации телеканала, отец и сын поднялись на высоту около 4 тыс. метров, в результате ребенок погиб. У мужчины, предположительно, множественные переломы и травмы, информация о его эвакуации уточняется.

Ранее сообщалось, что спасатели пока не могут эвакуировать мужчину, который сорвался с Эльбруса вместе с 11-летним сыном, из-за сложного рельефа местности. Отец получил переломы ребер и коленей и остается рядом с телом погибшего ребенка в ожидании помощи.

До этого стало известно, что два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус. Один из них погиб, второй получил травмы. Инцидент произошел на высоте около 4 тыс. метров.

До этого спасатели эвакуировали четверых туристов из ущелья Безенги в Кабардино-Балкарии. Путешественники оказались заблокированы в горах из-за ухудшения погодных условий и обратились за помощью.

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