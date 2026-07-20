Психиатр рассказал, как помочь человеку при «белой горячке»

Если у человека наблюдаются признаки алкогольного делирия или «белой горячки», следует оперативно вызвать скорую помощь, посоветовал в беседе с «Газетой.Ru» психиатр-нарколог Антон Рудковский. Среди симптомов этого крайне опасного состояния он выделил повышенную тревожность, бессонницу, дрожь, потливость, учащенное сердцебиение, скачки давления, спутанность сознания и дезориентацию.

Нельзя давать алкоголь «для облегчения» — это опасный миф. Временное притупление симптомов не решает проблему и поддерживает порочный круг зависимости. Нельзя самостоятельно давать снотворные, транквилизаторы или обезболивающие: сочетание препаратов с последствиями алкоголя может быть опасным для дыхания и сердца, — предупредил Рудковский.

До приезда врачей он порекомендовал спрятать ножи, стекло, провода и другие предметы, которыми человек может навредить себе или окружающим. Лучше оставить рядом с ним одного спокойного взрослого, который будет общаться с пострадавшим короткими и ясными фразами. Окружающим в такой ситуации важно не паниковать, не высмеивать галлюцинации человека с «белой горячкой» и не спорить с ним. Наконец категорически нельзя пытаться привести его в чувство с помощью холодного душа, встряхивания или угроз, заключил врач.

Ранее психиатр-нарколог Руслан Исаев заявил, что спиртные напитки в жару могут спровоцировать обезвоживание и тепловой удар. По его словам, высокая температура воздуха и этиловый спирт усиливают разрушительные действия на организм.