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19 июля 2026 в 11:23

Нарколог предупредил об опасности употребления алкоголя в жару

Нарколог Исаев: алкоголь в жару может спровоцировать тепловой удар

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Спиртные напитки в жару могут спровоцировать обезвоживание и тепловой удар, сообщил руководитель Клиники доктора Исаева, врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев в беседе с Lenta.ru. По его словам, высокая температура воздуха и этиловый спирт усиливают разрушительные действия на организм.

Дополнительную опасность представляет влияние алкоголя на сердечно-сосудистую систему. Под действием этанола расширяются периферические сосуды, что создает ощущение приятной прохлады, однако в действительности нарушается нормальная терморегуляция. Одновременно увеличивается нагрузка на сердце: учащается пульс, могут возникать колебания артериального давление, — отметил Исаев.

Нарколог подчеркнул и влияние алкоголя в жару на людей с сердечно-сосудистыми проблемами. При употреблении алкогольных напитков в жару у них могут пойти осложнения на сердце.

Для людей с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, нарушениями ритма сердца или хронической сердечной недостаточностью это может стать фактором, повышающим риск сердечно-сосудистых осложнений, — уточнил врач-психиатр.

Ранее врач-нарколог Андрей Тюрин развеял главные мифы об алкоголизме. Алкогольная зависимость является болезнью, а не слабостью, как думают многие люди, и первым шагом к решению проблемы является ее признание. При этом эксперт упомянул современные исследования, которые доказали, что безопасной дозы спиртного не существует.

Здоровье
алкоголь
жара
спиртные напитки
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