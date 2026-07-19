Нарколог предупредил об опасности употребления алкоголя в жару Нарколог Исаев: алкоголь в жару может спровоцировать тепловой удар

Спиртные напитки в жару могут спровоцировать обезвоживание и тепловой удар, сообщил руководитель Клиники доктора Исаева, врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев в беседе с Lenta.ru. По его словам, высокая температура воздуха и этиловый спирт усиливают разрушительные действия на организм.

Дополнительную опасность представляет влияние алкоголя на сердечно-сосудистую систему. Под действием этанола расширяются периферические сосуды, что создает ощущение приятной прохлады, однако в действительности нарушается нормальная терморегуляция. Одновременно увеличивается нагрузка на сердце: учащается пульс, могут возникать колебания артериального давление, — отметил Исаев.

Нарколог подчеркнул и влияние алкоголя в жару на людей с сердечно-сосудистыми проблемами. При употреблении алкогольных напитков в жару у них могут пойти осложнения на сердце.

Для людей с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, нарушениями ритма сердца или хронической сердечной недостаточностью это может стать фактором, повышающим риск сердечно-сосудистых осложнений, — уточнил врач-психиатр.

Ранее врач-нарколог Андрей Тюрин развеял главные мифы об алкоголизме. Алкогольная зависимость является болезнью, а не слабостью, как думают многие люди, и первым шагом к решению проблемы является ее признание. При этом эксперт упомянул современные исследования, которые доказали, что безопасной дозы спиртного не существует.