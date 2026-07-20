Адвокат Лурье отреагировала на слухи о продаже бывшей квартиры Долиной

Адвокат покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко отказалась комментировать слухи о продаже бывшей недвижимости артистки в Хамовниках за 200 млн рублей. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что Лурье также не станет отвечать на данный вопрос.

Эту тему [с продажей квартиры в Хамовниках за 200 млн рублей] мы не комментируем. До свидания, — высказалась Свириденко.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков выразил мнение, что Лурье вряд ли сможет реализовать бывшую недвижимость Долиной за 200 млн рублей. По его словам, итоговая цена может оказаться значительно ниже из-за ряда объективных рыночных факторов и специфического бэкграунда объекта.

До этого сообщалось, что спрос на вторичное жилье в России в первом полугодии 2026 года вырос на 21%, за январь — июнь было продано 699,8 тыс. квартир. По оценке «Циан», рост оказался еще более значительным: за шесть месяцев в стране было оформлено 655 тыс. договоров купли-продажи квартир, что на 32% превышает показатель годичной давности.