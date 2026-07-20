Эксперт по ЖКХ напомнил об одном неочевидном праве жильцов МКД Эксперт по ЖКХ Бондарь: жильцы МКД вправе полностью избавиться от мусоропровода

Жильцы многоквартирных домов имеют право полностью отказаться и избавиться от мусоропровода, напомнил в беседе с RT эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он уточнил, что эта система считается общим имуществом собственников.

Тут есть пара путей: один из них заключается в консервации, когда саму конструкцию оставляют на месте, а ковши аккуратно заваривают. Для подобного шага необходимо собрать минимум две трети голосов от всего дома на общем собрании собственников. Другой способ предполагает полный демонтаж трубы. Подобное действие считается уменьшением площади имущества. Для этого понадобится стопроцентное согласие собственников квартир, — объяснил Бондарь.

Он посоветовал перед избавлением от мусорных люков продумать альтернативу — организовать площадку с контейнерами и договориться о вывозе отходов. Затем нужно провести общее собрание с двумя вопросами: о блокировке ковшей и о снижении платы за содержание дома. Протокол передают управляющей компании и жилинспекции, после чего коммунальщики обязаны закрыть люки и пересчитать тариф.

Ранее Бондарь заявил, что коммунальные службы не несут ответственности за вещи, оставленные в подъезде. По его словам, чтобы защитить свое имущество от кражи, следует обсудить с соседями возможность установки камер.