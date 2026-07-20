Двух россиян задержали в Грузии из-за подозрений в контрабанде золота

Двух россиян задержали в Грузии из-за подозрений в контрабанде золота

Двух российских туристов задержали при выезде из Грузии по подозрению в контрабанде золота, информирует Telegram-канал SHOT. Местные таможенники конфисковали у них автомобиль и все ювелирные украшения.

Отмечается, что 63-летний Владислав и его супруга, 55-летняя Маргарита, пытались пересечь грузинскую границу на своем автомобиле Range Rover Sport. Таможенники обратили внимание на золотые украшения, которые оказались в их дорожной сумке.

В конечном итоге сотрудники конфисковали пять колец, застежку, серьги, цепочку, часы, а также автомобиль стоимостью 5 млн рублей. Сейчас россияне находятся в Тбилиси, им запрещено покидать страну, поскольку решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что иностранка попыталась вывезти из Приамурья в кроссовках золотые слитки стоимостью более 24 млн рублей. Злоумышленницу разоблачили при прохождении планового таможенного контроля в пункте пропуска в Благовещенске.