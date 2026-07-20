Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 11:22

Двух россиян задержали в Грузии из-за подозрений в контрабанде золота

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Двух российских туристов задержали при выезде из Грузии по подозрению в контрабанде золота, информирует Telegram-канал SHOT. Местные таможенники конфисковали у них автомобиль и все ювелирные украшения.

Отмечается, что 63-летний Владислав и его супруга, 55-летняя Маргарита, пытались пересечь грузинскую границу на своем автомобиле Range Rover Sport. Таможенники обратили внимание на золотые украшения, которые оказались в их дорожной сумке.

В конечном итоге сотрудники конфисковали пять колец, застежку, серьги, цепочку, часы, а также автомобиль стоимостью 5 млн рублей. Сейчас россияне находятся в Тбилиси, им запрещено покидать страну, поскольку решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что иностранка попыталась вывезти из Приамурья в кроссовках золотые слитки стоимостью более 24 млн рублей. Злоумышленницу разоблачили при прохождении планового таможенного контроля в пункте пропуска в Благовещенске.

Европа
Грузия
контрабанда
золото
уголовные дела
таможенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СВР раскрыла причину обеспокоенности Европы из-за Германии
Немецкий политолог предрек скорые переговоры между Берлином и Москвой
Дипломат раскрыл истинную цель атак ВСУ на Московский регион
Врач перечислила главные симптомы теплового удара
В Госдуме ответили, когда повысят выплаты для работающих пенсионеров
Спасатель умер в ходе атаки ВСУ по ЛНР
Невролог ответила, для кого особенно опасна духота в квартире
«Целенаправленная атака»: ВСУ ударили по запорожской школе
Раскрыты подробности пожара на базе отдыха в Ленобласти
В Германии приняли решение по допуску россиян до юношеских игр глухих
Юрист объяснила, с какого возраста дети могут одни ездить на поезде
10-летняя россиянка выступила с Шакирой в финале чемпионата мира
Офтальмолог назвала главные ошибки при купании в море
Европа рискует подойди к отопительному сезону с минимальными запасами газа
Дмитриев дал неутешительный прогноз ситуации в Ормузском проливе
Лавров встретил главу МИД КНДР с букетом цветов
Грузоперевозчиков переведут на электронные документы по поручению Путина
Двух россиян задержали в Грузии из-за подозрений в контрабанде золота
Лавров встретился с главой МИД азиатской страны
Иран пригрозил США «теплым приемом» на островах
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.