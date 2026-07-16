Иностранка пыталась вывезти слитки на 24 млн рублей в кроссовках

Иностранка попыталась вывезти из Приамурья в кроссовках золотые слитки стоимостью более 24 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Забайкальского управления МВД России в Telegram-канале. Для реализации своего замысла 38-летняя гражданка одного из государств Восточной Азии вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом ради незаконного заработка.

Злоумышленницу разоблачили сотрудники ведомства при прохождении планового таможенного контроля в пункте пропуска в Благовещенске. В ходе проведения тщательного личного досмотра инспекторы обнаружили и изъяли у пассажирки четыре спрятанных слитка и 290 граммов серебра. Всю контрабандную она спрятала в полости подошвы своей обуви.

Общая стоимость, согласно результатам экспертизы, превысила 24,4 млн рублей, — отметили в ведомстве.

Ранее сотрудники аэропорта Домодедово задержали иностранца из Узбекистана, провозившего 446 драгоценных и полудрагоценных камней. Мужчину остановили в зеленом коридоре. После этого таможенники нашли в его чемодане 32 камня зеленого цвета, 313 камней различной формы и цветов в карманах и еще сотню камней в зип-пакете он вез в белье. Суд отправил мужчину в колонию-поселение на 10 месяцев.